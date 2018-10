Bundesliga-Schiedsrichterfunk mit Riedel Bolero S

Riedel hat für den Bundesliga-Schiedsrichterfunk mit Bolero S eine Kommunikationslösung entwickelt, die unter dem Dach der Managed Sports Services angeboten wird.

Mit Bolero hat Riedel bereits 2017 ein drahtloses Intercom-System mit hoher Audioqualität und Netzabdeckung auf den Markt gebracht. Dieses System galt es so zu modifizieren, dass es den enormen Anforderungen auf dem Platz standhalten und störungsfreie Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern im Stadion und ihren Assistenten im Video Assist Center (VAC) in Köln gewährleisten kann.

Eine der größten Herausforderungen für das Entwicklerteam bestand laut Riedel darin, das bereits sehr kompakte Bolero Beltpack weiter zu komprimieren, ohne an Bedienkomfort einzubüßen. Eine Schlüsselrolle kam hier der Implementierung einer fernüberwachten VOX-Sprachaktivierung zu: In enger Zusammenarbeit mit DFL-Experten konzipierten Riedels Ingenieure und Produktmanager ein sprachaktiviertes Bolero-Beltpack, das sowohl die Kommunikation zwischen Schiedsrichtern, Assistenten und Videoassistenten gewährleistet, als auch Echtzeitsupport durch das innovative Remote Operations Center (ROC) in Wuppertal ermöglicht.

Nach einem Jahr intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit präsentierten DFL und Riedel das Ergebnis ihrer Kooperation pünktlich zum Saisonstart: Die individualisierte Intercom-Lösung Bolero S überzeugte bei ihrem Testlauf beim Supercup 2018 durch kompakte Größe, geringes Gewicht und außerordentlichen Bedienkomfort, so Riedel. Corporate Business Development Managerin Jacqueline Voß unterstreicht, ist dies ein gemeinschaftlicher Erfolg für Riedel, die DFL und die Schiedsrichterabteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): »Ein Stadion mit 80.000 Fans, wie der Signal Iduna Park in Dortmund, ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Umgebung für Funk-Kommunikation. Nur unter Laborbedingungen mit verschiedenen Konfigurationen von Headsets, Mikrofonkapseln und Schallwandlern zu experimentieren, hätte wohl kaum zum gewünschten Resultat geführt. Doch gemeinsam mit unseren Partnern bei der DFL konnten wir ausgiebige Tests in den Stadien durchführen – und sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis dieser Teamarbeit.«

Nach den Tests des Sommers greift die DFL nun bei allen 306 Bundesligaspielen auf das System von Riedel zurück. Seit Beginn der Saison sorgen jeweils drei Bolero-Antennen in jedem der 18 Bundesligastadien für lückenlose Netzabdeckung auf und neben dem Feld, in der Mixed Zone, den Schiedsrichterkabinen und im Spielertunnel. Die Signale laufen in einer Artist 32 Intercom Matrix zusammen, welche über WAN VoIP sowohl mit dem Video-Assist-Center in Köln, als auch dem Remote Operations Center in Wuppertal verbunden ist. »In unserem ROC können wir aus der Ferne sämtliche Systemkomponenten in Echtzeit kontrollieren und haben zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Mit Parametern wie Gate, Limiterschwelle oder Release Time kann die Sprachaktivierung für jedes Beltpack individuell kalibriert und an die Gegebenheiten im Stadion angepasst werden. Während unsere Spezialisten z.B. Beltpack-Akkulaufzeit und Systemintegrität im Blick haben, können sich die Schiedsrichter auf das Wesentliche konzentrieren – und zwar für ein faires Fußballspiel zu sorgen«, so Voß.

»In Riedel haben wir den idealen Partner für unsere Schiedsrichterkommunikation gefunden. Mit ihren maßgeschneiderten Lösungen für erfolgreiche Großprojekte wie die Königsklasse des Autorennsports oder Fußball-Weltmeisterschaften kann das Unternehmen aus Wuppertal auf beispiellose Erfahrung zurückgreifen«, so Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Fußball-Angelegenheiten & Fans und Mitglied der DFL-Geschäftsleitung. »Durch die Zusammenarbeit mit Riedel haben wir einen enormen Sprung in puncto Audioqualität und Netzsicherheit gemacht. Mit dem erstklassigen Bolero S und der optimalen Betreuung durch das Remote Operations Center hat uns Riedel ein echtes Rundum-Sorglos-Paket geschnürt.«