Riedel präsentiert Bolero 2.4 GHz

Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des drahtlosen Intercom-Systems Bolero hat Riedel heute bei der IBC2022 das Bolero 2.4 GHz vorgestellt.

Anstelle des regulären DECT-Bandes arbeitet diese neue Version von Bolero auf dem 2,4-GHz-Band. Damit können jetzt auch Kunden in Regionen, in denen DECT-Trägerfrequenzen entweder begrenzt oder nicht verfügbar sind – wie etwa in China, Indien und Südkorea – von Boleros hoher Audioqualität, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit in schwierigen HF-Umgebungen profitieren, so Riedel Communications.

Bolero 2.4 GHz wurde letztlich in erster Linie für Riedels internationale Kunden entwickelt. Doch auch Kunden in US-Regionen, in denen die Anzahl der DECT-Trägerfrequenzen begrenzt ist, können von hybriden 2.4-GHz- und DECT-Systemen profitieren, die den Aufbau massiver Installationen mit einer noch nie dagewesenen Anzahl von Nutzern auf begrenztem Raum ermöglichen.

»Das mit dem DECT-Award und dem Red Dot Award ausgezeichnete Bolero-System hat sich durch seine hohe Sprachverständlichkeit, Effizienz und Reflexionstoleranz bewährt«, so Wolfgang Fritz, Senior Product Manager bei Riedel Communications.

»Im Vergleich zu anderen drahtlosen 2.4-GHz-Intercom-Systemen hat Bolero 2.4 GHz eine doppelt so große Reichweite und unterstützt mehr als doppelt so viele Beltpacks pro Antenne. Wir freuen uns, dass unsere international agierenden Kunden wie Kreuzfahrt-, Touring- oder OB-Produktionsfirmen nun endlich den weltweit verfügbaren 2.4 GHz Frequenzbereich nutzen können, um über verschiedene Regionen hinweg zu arbeiten und ihre Kommunikation so erheblich zu verbessern.«

Bolero 2.4 GHz verfügt über einen praktisch identischen Funktionsumfang wie das bisherige Modell und bietet auch dieselben drei Netzwerkmodi wie die DECT-Version – integriert in eine Artist Matrix, Standalone Link und Standalone 2110 (AES67). Das 2.4-GHz-Band beschränkt allerdings die Nutzung auf acht Beltpacks pro Antenne anstelle von zehn, ermöglicht aber ben überall Konnektivität, mit einer einzigen »Global«-Region im 2.4-GHz Frequenzbereich. Die 2.4-GHz-Variante verfügt auch über Boleros High-Clarity-Sprachcodec und Riedels exklusive ADR-Technologie, die es dem System ermöglicht, sich kontinuierlich an wechselnde HF-Reflexionsumgebungen anzupassen. Mit der NFC Touch-and-Go Beltpack-Registrierung, einem ergonomischen, robusten Beltpack-Design und drei Bedienmodi als Beltpack, Desktop Panel oder Walkie-Talkie ist Bolero 2.4 GHz ebenso vielseitig, schlank und einfach zu bedienen.