1. FSV Mainz 05: Bolero S optimiert die Trainerkommunikation

Das drahtlose Intercom-System Bolero S von Riedel ist für die Trainerkommunikation beim Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 im Einsatz.

Mit sechs Bolero S Beltpacks für die Analysten, Assistenztrainer, Athletiktrainer und Physiotherapeuten des Teams profitiert Mainz 05 nun von deutlich vereinfachten Arbeitsabläufen am Spieltag, die so bessere strategische und taktische Vorbereitung, Athletik- und Aufwärmtrainings sowie Verletzungsdiagnosen ermöglichen.

»Als Analyst bekommt man nicht nur das Spielfeld aus der Vogelperspektive zu sehen, sondern auch spezielle Scouting-Kameras, mit denen man alles in der Wiederholung sehen kann. Was würden uns diese Daten nutzen, wenn wir den Rest unseres Teams nicht unmittelbar erreichen könnten, um die Trainer in Sachen Strategie zu beraten oder den Athletiktrainern Informationen zukommen zu lassen?« so Tijan Nije, Videoanalyst bei Mainz 05. »Glücklicherweise hat Riedel uns mehr Kommunikationsmöglichkeiten gegeben, als wir für möglich gehalten hätten – sei es während der technischen Vorbereitung, während des Spiels oder in der Nachbereitung. Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung; so können wir sicherstellen, dass unser Team auf und neben dem Spielfeld in jeder Hinsicht Höchstleistungen erbringt.«

Vor dem Einsatz von Bolero S verwendete Mainz 05 ein Kommunikationssystem, bei dem es häufig zu Verbindungs- und Handhabungsproblemen kam. Diese technischen Herausforderungen traten vor allem in den Stadien auf, wo die Kommunikation zwischen den Analysten auf der Tribüne und den Trainern auf der Bank über extrem lange Strecken erfolgen musste. Seit Bolero S im Einsatz ist, sah sich das Team mit keinerlei Problemen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Konnektivität konfrontiert. Bolero S ermöglicht es den Analysten, die Trainer schnell und deutlich über den Stand der Spieler auf dem Platz zu informieren und auch darüber, wo sie Probleme haben und wie sie sich auf die Stärken des Gegners einstellen können – ein klarer Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Zudem ermöglicht es Bolero S den Physiotherapeuten von Mainz 05, über einen separaten Kanal mit den Analysten, Trainern und Betreuern zu kommunizieren. So können die Physiotherapeuten aus der Spielerkabine direkt über alles informiert werden, was auf dem Spielfeld passiert, z.B. wenn es eine Verletzung auf dem Platz gibt, so dass sie sofort und mit der passenden Ausrüstung reagieren können. Außerdem kann der Trainer dem Athletiktrainer ankündigen, dass ein bestimmter Spieler in den nächsten Minuten im Spiel gebraucht wird, um dem Spieler vor der Einwechslung mehr Aufwärmzeit einzuräumen.

»Alles, was abseits des Spielfeldes passiert, kann genauso entscheidend sein wie alles auf dem Spielfeld, wo Trainer, Analysten, Betreuer und Physiotherapeuten die Partie ständig im Blick haben müssen«, so Torben Hermann, Sales Manager bei Riedel. »Mit seiner starken drahtlosen Verbindung, der einfachen Bedienung und der gestochen scharfen Audioqualität ermöglicht Bolero S es den Mitgliedern eines jeden Teams, auf dem Laufenden zu bleiben und entsprechend zu reagieren. Wir fühlen uns geehrt, mit einer der besten deutschen Fußballmannschaften zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, dass diese in jeder Hinsicht wettbewerbsfähig bleibt.«