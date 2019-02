2018 nutzten die Deutschen audiovisuelle Medieninhalte erstmals täglich mehr als neun Stunden. »Besonders viel Freizeit investieren die Menschen, auch die ganz Jungen, immer noch in klassische Radio- und TV-Nutzung«, so Frank Giersberg, Mitglied der Geschäftsleitung des Industrieverbandes Vaunet. Meistgenutzte Medien waren demnach auch 2018 das Fernsehen und das Radio.

Nach Angaben des Verbandes dominiert das Fernsehen mit 3 Stunden und 54 Minuten (2017: 3h 58min) den durchschnittlichen täglichen Bewegtbildkonsum der Deutschen ab 14 Jahren. Dieser lag insgesamt bei 5 Stunden und 12 Minuten (5h 6min). Auf Medienangebote im Internet entfielen bei den 14- bis 69-Jährigen 1 Stunde und 37 Minuten (1h 29min). Von 58 auf 71 Minuten (73 Prozent) stieg in dem Bereich die Nutzung von Onlinevideo und Musikstreaming/MP3. Weitere Formen der audiovisuellen Mediennutzung, wie Kino, Videospiele, DVDs/Blu-ray und CDs, lagen kumuliert bei 47 Minuten (50 min) täglicher Nutzung.

Es bleibt dabei, dass tagsüber das Radio (3h 12min, wie 2017) bis in die frühen Abendstunden das meistgenutzte Medium ist, während das Fernsehen diese Position ab 18 Uhr übernimmt. Der Hörfunk trägt zugleich den überragenden Anteil an der Audionutzung, von deren 3 Stunden und 52 Minuten (wie im Vorjahr) also nur 40 Minuten auf andere Dienste entfallen.

Vaunet stellte die Angaben aus fünf Quellen der TV- und Radio-Forschung zusammen.

Was die Studie allerdings nicht betont: insbesondere junge Menschen dürften zum Fernsehkonsum kaum beitragen – und wenn, dann nur über ihren Netflix-Account.