News: Kurz und knackig – KW 35/2019

Der Silberbären-Gewinner »Systemsprenger« vertritt Deutschland in der Oscar-Kategorie »International Feature Film«. Die US-Filmakademie AMPAS veröffentlicht ihre Shortlist am 13. Januar, die Preisträger werden am 9. Februar bekannt gegeben. Der Film von Nora Fingscheidt mit der herausragenden Kinderdarstellerin Helena Zengel geht am 9. September auf Kinotour und startet ab 19. September in den Kinos.