News: Kurz und knackig – KW 34/2022

Nach Produktionen wie »Matrix Resurrections« , »John Wick« (4) , »The Last Voyage of the Demeter« und »Retribu tion« meldet Studio Babelsberg für 2021 einen konsolidierten Konzernabschluss von 120 (2020: 134,9) Mio. Euro. Der Traditionsbetrieb hat 103 Festangestellte und 18 Azubis. Nach der Übernahme durch die Immobilieninvestoren TPG hofft man durch deren Medienbetriebe auf » verbes serte Akquisitionsmöglichkeiten im internationalen Produktionsumfeld «. Am 30. August tagt die Hauptversammlung.