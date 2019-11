Arvato Systems und AWS: Deal über mehrere Millionen Euro

Das Cloud-Geschäft von Arvato Systems wächst nach Unternehmensangaben beständig. Jetzt vereinbarten Arvato Systems und Amazon Web Services die Abnahme von AWS-Services im Wert von mehreren Millionen Euro.

Schon seit vielen Jahren arbeitet Arvato Systems als Cloud Service Provider erfolgreich mit Amazon Web Services (AWS) zusammen. Nun vereinbarten die Partner eine für zunächst 12 Monate laufende Vereinbarung im Wert von mehreren Millionen Euro. Arvato Systems kann damit seinen Kunden als Reseller attraktive AWS-Konditionen anbieten.

Bereits 2017 erweiterten die Unternehmen ihre mehrjährige partnerschaftliche Zusammenarbeit und riefen gemeinsam die »Arvato Systems AWS Business Group« ins Leben. In diesem Zuge bündelte Arvato Systems seine AWS-Expertise und begann, das bereits bestehende Consulting- und Reseller-Geschäft weiter auszubauen, überwiegend im deutschsprachigen Raum. Mittlerweile kann die Bertelsmann-IT-Tochter auf umfangreiche Erfahrungen aus erfolgreich umgesetzten Cloud-Projekten, ein dediziertes AWS-Team sowie ein damit verbundenes, breit aufgestelltes Know-how zurückgreifen und dieses zum Mehrwert ihrer Kunden einsetzen.

Aktueller Anlass für die neue Vereinbarung war ein Nachfragezuwachs im Bereich der Amazon Web Services bei einem international tätigen Kunden von Arvato Systems. Durch die Bündelung von Nachfragevolumina wurde es Arvato Systems als Reseller möglich, diesem bedeutenden Kunden attraktive AWS-Konditionen und einen kostengünstigeren Zugriff auf einen dedizierten 24/7-AWS-Support anzubieten. Darüber hinaus stellt Arvato Systems dem Kunden bei Bedarf gezielt auch erweiterte Services zur Verfügung.

»In Summe schaffen wir mit solchen Abkommen eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, sowohl für unsere Kunden, als auch für AWS und uns selbst«, so Manfred Heinen, Senior Vice President bei Arvato Systems.



Als Mitglied im AWS Partnernetzwerk (APN) ist Arvato Systems durch seine erfolgreichen Geschäfte und durch die intensive Ausbildung und Zertifizierung von Mitarbeitern derzeit AWS APN Advanced Consulting Partner. Als Consulting Partner unterstützt Arvato Systems seine Kunden dabei, das weltweite Portfolio an AWS-Cloud-Services für eigene Innovationen einzusetzen und so ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Arvato Systems migriert Kundenanwendungen in die Cloud und erhöht den Automatisierungsgrad durch die Nutzung von AWS.