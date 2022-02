SAP und Arvato Systems: Cloud-Plattform in Deutschland

Startschuss zur ersten souveränen Cloud-Plattform für den öffentlichen Sektor in Deutschland.

Ein kritischer Geist hat schon ganz zum Anfang der Cloud-Euphorie mal sinngemäß gesagt: »Die Cloud gibt es letztlich gar nicht: Das ist einfach immer nur der Rechner von jemand anderem …«

Hat man das im Hinterkopf und nimmt den Datenschutz wirklich ernst, dann kommen relativ rasch Überlegungen auf, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn die eigenen Datenbestände wenigstens nicht irgendwo auf der Welt, sondern im eigenen Land gespeichert würden — dort, wo zumindest das gleiche Rechtssystem gilt.

Zumindest für den öffentlichen Sektor in Deutschland, wollen SAP und Arvato Systems nun eine souveräne Cloud-Plattform in Deutschland anbieten. Eigentlich erstaunlich, dass das so lange gedauert hat: In unserer Branche war die Cloud schon seit 2007 ein Thema (historischer Kommentar dazu) und 2010 gab es konkretere Ausformungen (historischer Kommentar dazu).

Aber den Wunsch, die eigenen Cloud-Aktivitäten lieber hier innerhalb von Deutschland abzuwickeln, hört man auch in unserer Branche immer lauter. Eine saubere, rechtssichere Cloud — vielleicht gibt es also in Deutschland bald wieder mehr Rechenzentren, und zwar nicht nur solche, die in ehemaligen Nato-Bunkern Kindermissbrauchspornos und Raubkopien verstecken.

SAP und Arvato Systems: neue Cloud Plattform in Deutschland

Die Pläne für die souveräne Cloud-Plattform zielen auf die deutsche Verwaltung: Das neue Cloud-Angebot soll den spezifischen nationalen Anforderungen entsprechen, die im Rahmen der deutschen Cloud-Strategie eine entscheidende Rolle spielen. Auch werden keine Abhängigkeiten zu Netzwerken außerhalb Deutschlands bestehen, was die Unabhängigkeit der souveränen Cloud zusätzlich verdeutlicht. Sowohl Datenverarbeitung und Datenhaltung als auch der Betrieb sämtlicher Services erfolgen in Deutschland.

Um das souveräne Cloud-Angebot für den öffentlichen Sektor in Deutschland zur Verfügung zu stellen, soll ein neues deutsches Unternehmen gegründet werden. Die Neugründung hat zum Ziel, die digitale Transformation in Deutschland voranzubringen. Es ist geplant, dass neben SAP auch Arvato Systems zu den Anteilseignern gehört und zudem den Betrieb übernehmen wird.

Das Angebot basiert auf der bewährten Microsoft Azure Cloud Plattform. Damit können sowohl Microsoft-Dienste wie die neuesten Kollaborations-Tools und Produktivitätslösungen von Microsoft 365 als auch die führenden Unternehmenslösungen und Applikationen von SAP bereitgestellt werden. Ebenso können zugelassene Drittanbieter ihre Applikationen auf der Plattform anbieten.

Die souveräne Cloud des neuen Unternehmens soll auf diese Weise ein breites Spektrum an digitalen Lösungen bieten, um den Einsatz moderner Cloud-Technologie in der Verwaltung zu beschleunigen. In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) soll dabei stets den strengen Anforderungen entsprochen werden.

Ein weiterer Vorteil der offenen Plattform ist, dass sich Anwendungen anbieterunabhängig betreiben lassen. Auf Grundlage der sicheren Cloud-Technologie von Microsoft gewährt die Plattform vollständige Interoperabilität mit anderen Tools und unterstützt so eine Vielzahl von Cloud-Lösungen verschiedenster Anbieter, erläutert Arvato Systems. Hierzu zählt demnach auch Open Source Software. Bereits heute laufen 60 Prozent der Workloads on Azure auf Linux, führen die Unternehmen aus.

Souveräne Cloud-Plattform auf technischer, operativer und rechtlicher Seite

Das neue Angebot soll gemäß den Vorgaben deutscher Gesetzgebung technisch, operativ und rechtlich souverän sein. Alle Kundendaten des öffentlichen Sektors für die souveräne Cloud bleiben in Deutschland. Zudem werde das neue Unternehmen alleiniger Eigentümer der Plattform sein, erläutern SAP und Arvato Systems. Des weiteren ist geplant, dass der technische Betrieb durch Arvato Systems als erfahrenem Infrastrukturbetreiber übernommen wird. Es soll eine vollständige Trennung von den globalen Microsoft-Rechenzentren und der bestehenden Public-Cloud-Infrastruktur in Deutschland erfolgen.

»Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für cloud-basierte Innovation in und für Deutschland. Gemeinsam stellen wir die neuesten cloud-basierten Technologien bereit und erfüllen gleichzeitig selbst die strengsten Anforderungen an Datensouveränität«, sagte Christian Klein, Vorstandssprecher der SAP SE. »Durch diese einmalige Zusammenarbeit können Bundesregierung und Behörden das Potenzial von Cloud-Lösungen vollumfänglich nutzen.«

»Wir freuen uns sehr über die Ausweitung der Partnerschaft und die gemeinsamen Pläne mit SAP. Bei Arvato Systems unterstützen wir seit Jahren große Infrastrukturprojekte, auch in der öffentlichen Verwaltung, und verstehen deren besondere Anforderungen«, so Matthias Moeller, CEO der Arvato Systems Group und CIO von Bertelsmann. »Die geplante Partnerschaft bietet die besten Ergebnisse aus verschiedenen Perspektiven. So geht es um Nutzung fortschrittlichster Technologie unter Wahrung deutscher Souveränitätsinteressen, um so die Digitalisierung sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für die Menschen in der Verwaltung voranzutreiben.«

»Digitale Technologien verändern das Leben und Arbeiten weiterhin schnell, und wir haben eine entscheidende Möglichkeit, den Fortschritt Menschen und Organisationen überall zugutekommen zu lassen, auch in Deutschland« sagt Satya Nadella, Chairman and CEO, Microsoft. »Gemeinsam mit SAP und Arvato Systems stellen wir eine souveräne Cloud-Plattform zur Verfügung, die den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung in Deutschland entspricht, um die digitale Transformation im Land voranzubringen.«