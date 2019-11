Lang: Großinvestition in 50.000-Lumen-Projektoren von Panasonic

Der AV-Verleiher Lang AG ordert 50 Einheiten des Flaggschiff-Laser-Projektors PT-RQ50K von Panasonic.

Ab Mitte Dezember 2019 liefert Panasonic das neueste Flaggschiff seines Projektoren-Portfolios aus: Der PT-RQ50K ist ein 4K-Laser-Projektor, der eine Helligkeit von 50.000 ANSI-Lumen erreicht.

50 Stück davon hat der AV-Verleiher Lang AG geordert — ein massives Investment, denn der Listen-Nettopreis des PT-RQ50K beträgt rund 250.000 US-Dollar.

Die Lang AG ist laut Eigendarstellung eine »der führenden europäischen Firmen für die Vermietung und den Verkauf von visueller Präsentationstechnik und deren Peripherie«. Neben den 50 Einheiten des PT-RQ50K ordert die Lang AG auch die dazugehörige Optikrange.

Der PT-RQ50K ist ein 3-Chip-DLP-Projektor, der 4K-Auflösung bietet. Die Besonderheit ist die enorme Helligkeit von 50.000 ANSI-Lumen, bei einem im Vergleich zur Lichtleistung relativ kompakten Gehäuse, das rund 72 x 45 x 107 cm misst und 130 kg wiegt.

Die Lichtquelle des Projektors basiert letztlich auf der Remote-Phosphor-Technologie. Panasonic nennt die Lichteinheit »Solid Shine«, sie basiert sowohl auf blauen als auch auf roten Laserdioden. Daraus resultieren laut Hersteller brillantere Farben, und es sind eben die enormen 50.000 ANSI-Lumen möglich. Weil es sich zudem um ein filterloses Design handelt und um ein gekapseltes optisches System, bietet der Projektor eine wartungsfreie Nutzung von bis zu 20.000 Stunden, so Panasonic. Der Projektor ist laut Lang auch relativ leise und kann dadurch flexibel eingesetzt werden.

Lang ist vom Potenzial des neuen Panasonic-Projektors und den sich ergebenden Chancen im Rental- und Staging-Markt sowie im Festinstallationssektor überzeugt. »Wir als Lang Familie wussten schnell, dass wir in den vielversprechenden 50.000 Lumen Projektor des japanischen Herstellers investieren wollen. Bei dieser Investition liegt eine globale Präsenz des neuen Vorreiters klar in unserem Fokus. Daher wollen wir mit der ersten Order von 50 Geräten nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere europäischen Standorte Lang Baranday, Lang UK und Lang Iberia versorgen. Demnach werden ab Januar 2020 ebenso Geräte in der Schweiz sowie in Großbritannien und Spanien verfügbar sein«, resümiert Tobias Lang, CEO der Lang AG.

Hartmut Kulessa, Marketing Manager bei Panasonic Business, fügt hinzu: »Wir freuen uns, dass sich mit der Lang AG eines der führenden europäischen Unternehmen im Pro-AV-Markt als starker Partner für den PT-RQ50K entschieden hat. Die Lang AG ist wegweisend im Markt und arbeitet auf technisch höchstem Niveau.«