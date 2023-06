Panasonic: Projektoren für BattleKart

BattleKart ist eine Freizeitaktivität, die Kartfahren und Computerspiel-Elemente per Augmented Reality miteinander verbindet.

An 20 Orten in Europa kann BattleKart schon gespielt werden: Eine rasante Freizeitaktivität, bei der man mit E-Karts in einer Halle fahren und dort verschiedene Spiele gemeinsam erleben kann. Dabei werden interaktive Spielelemente per Augmented Reality auf die Fahrbahn und auf Leinwände am Fahrbahnrand in Form von animierten Computer-Spielen projiziert.

Man kann mit den E-Karts Rennen fahren, man kann »Autoball« spielen — und vier weitere Fahrspiele. BattleKart ist sozusagen eine Spielkonsole, bei der die Spieler in echten, sportlichen E-Karts sitzen und fahren. Die Spieler rasen in ihren elektrischen Go-Karts durch den Spielbereich und die virtuelle Landschaft, sie sammeln Bonuspunkte ein und interagieren mit den anderen Spielern.

Die Projektion wird in BattleKart-Hallen dabei mit LCD-Laserprojektoren der VMZ-Serie von Panasonic umgesetzt. Sébastien Millecam, Gründer und CEO von BattleKart sagt dazu: »Die Panasonic-Projektoren haben uns geholfen, die Spannung und den Spaß von BattleKart an einer Reihe von Orten zu erzeugen, an denen es mit anderen Projektoren schwierig gewesen wäre. Sie sind meine erste Wahl für BattleKart in einer Ausstellungshalle.«

Die Idee, die Geschwindigkeit und Spannung des Kartsports mit Laser-Tag zu verbinden, hatte Sébastien Millecam schon während seines Studiums. Heute hat er seinen Traum in das erfolgreiche BattleKart-Franchise verwandelt, bis Ende des Jahres sollen insgesamt 25 Bahnen in Betrieb gehen, die meisten in Europa, aber auch im nahen Osten.







Fortschrittliche visuelle und sichere Systeme

Die Anzahl der Projektoren und Sensoren, die in jeder einzelnen BattleKart-Einrichtung verwendet werden, hängt von der Größe und Höhe des Standorts ab. In der Regel werden jedoch zwischen 30 und 60 Panasonic-Projektoren pro Location verwendet. Die Anlage verfügt außerdem über ein einzigartiges Sensorsystem, das die Position der Karts 200 Mal pro Sekunde verfolgt, während sie sich auf der Strecke bewegen, was ein fortschrittliches Antikollisionssystem ermöglicht. Infolgedessen ist BattleKart schnell und macht Spaß, ist aber vor allem auch sicher.

Ideale Projektoren auch für höhere Ausstellungshallen

Eine der Anforderungen an die Projektoren sind die teilweise sehr großen Deckenhöhen, die zwischen 10 und 17 m betragen. Besonders bei den höheren Gebäuden erkannte Sébastien Millecam von BattleKart zum ersten Mal den Wert der Panasonic-Projektoren: »Panasonic war der einzige Hersteller, der ein Zoomobjektiv von 1,09 anbieten konnte, zusammen mit einer großartigen Lens-Shift-Funktionalität und einer hohen Helligkeit. Dies erleichterte die Installation der Projektoren in den hohen Gebäuden erheblich, und die hohe Helligkeit lieferte großartige Bilder – selbst von direkt unter der Decke.«

BattleKart hat die Projektoren der VMZ-Serie von Panasonic an vielen seiner Standorte eingesetzt. Die aktuelle Baureihe umfasst die weltweit kleinsten und leichtesten LCD-Laserprojektoren ihrer Klasse. Diese Kombination aus hoher Helligkeit in einem leichten, kompakten und zuverlässigen Gehäuse sowie einem optimalen Projektionsverhältnis und guten Lens-Shift-Fähigkeiten war laut Sébastien ein wichtiger Gesichtspunkt bei ihrer Entscheidung.

Einfacher Service

Einen Aspekt, den Millecam unterstreicht: »Man benötigt eine Scherenhebebühne, um die Projektoren zu installieren, zu warten und zu ersetzen. Für uns uns war es daher wichtig, dass jeder Standort von nur einer Person gewartet werden kann — das Gewicht und die Zuverlässigkeit der Projektoren waren uns sehr wichtig.«

»Wir hatten nur sehr wenige Servicefälle mit den Projektoren von Panasonic. Sie bieten eine bessere hohe Helligkeit und Lens-Shift-Funktionalität in einem leichten und zuverlässigen Design zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. All das waren wichtige Faktoren bei unserer endgültigen Entscheidung über die Wahl der von uns verwendeten Projektoren.«

In einer typischen Umgebung muss der wiederverwendbare Eco-Filter des Panasonic-Projektors 20.000 Stunden lang nicht ausgetauscht werden, erläutert Panasonic Connect. Dies entspricht einer Betriebsdauer von etwa 10 Jahren, wenn man von 40 Stunden Projektion pro Arbeitswoche ausgeht. Wenn der Filter vorher gewartet werden muss, kann er bis zu zweimal gewaschen und wiederverwendet werden, wodurch Abfall und Teilebestände reduziert werden. Der Stromverbrauch der neuesten Serie wird im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 20 % reduziert, was zur Kostensenkung und Verbesserung der Nachhaltigkeit beiträgt.