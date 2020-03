Euro2020 verschoben auf 2021

Der europäische Fußballverband Uefa hat die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft 2020 beschlossen. Das betrifft natürlich neben den Fans und Mannschaften auch viele andere, etwa die TV-Dienstleister.

Im folgenden der Wortlaut des Verbands:

Die Uefa hat heute die Verschiebung ihres wichtigsten Nationalmannschaftswettbewerbs, der Euro 2020, bekanntgegeben, die im Juni und Juli dieses Jahres hätte stattfinden sollen. Die Gesundheit aller Beteiligten hat höchste Priorität und es soll vermieden werden, dass die in die Ausrichtung von Spielen involvierten nationalen Behörden unnötig unter Druck gesetzt werden. Durch diese Verschiebung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass alle nationalen Wettbewerbe, die derzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie unterbrochen sind, abgeschlossen werden können.

Sämtliche Uefa-Wettbewerbe und -Spiele (einschließlich Freundschaftsspielen) für Vereins- und Nationalmannschaften (Männer und Frauen) sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Playoffs zur Euro 2020 und die Freundschaftsländerspiele, die Ende März angesetzt waren, werden nun vorbehaltlich einer Lagebeurteilung in der Länderspielperiode Anfang Juni ausgetragen.

Es wurde eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Vertretern von Ligen und Klubs eingesetzt, die erörtern soll, wie die laufende Saison zu Ende gespielt werden kann und welche sonstigen Konsequenzen die heute getroffenen Entscheidungen nach sich ziehen.

Den heutigen Beschlüssen des Uefa-Exekutivkomitees gingen Videokonferenzen mit den Präsidenten und Generalsekretären der 55 Uefa-Mitgliedsverbände sowie Vertretern der Europäischen Klubvereinigung (ECA), European Leagues und FifPro Europe voraus; Uefa-Präsident Aleksander Čeferin hatte die Sitzungen mit dem Ziel einberufen, einen kohärenten Plan angesichts der sich infolge der Ausbreitung des Coronavirus in Europa häufenden Spielabsagen zu fassen.

Bei der Bekanntgabe dieser Entscheidungen sagte Aleksander Čeferin:

„Wir sind die Führungsinstanz eines Sports, der für viele Menschen ein echtes Lebenselixier bedeutet, aber jetzt vor einem unsichtbaren und schnellen Gegner kapitulieren musste. In Zeiten wie diesen muss die Fußballgemeinde Verantwortung, Einheit, Solidarität und Uneigennützigkeit an den Tag legen.

Die Gesundheit von Fans, Mitarbeitenden und Spielern muss unsere höchste Priorität sein; in diesem Sinne hat die Uefa eine Reihe von Optionen geprüft, wie die laufende Saison sicher abgeschlossen werden kann, und die Reaktion meiner Kollegen im gesamten europäischen Fußball erfüllt mich mit Stolz. Es herrschte ein aufrichtiger Geist der Zusammenarbeit; alle Beteiligen haben anerkannt, dass sie Opfer bringen müssen, um insgesamt das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Es war wichtig, dass die Uefa als Dachverband des europäischen Fußballs diesen Prozess angeführt und das größte Opfer gebracht hat. Die Verschiebung der Euro 2020 ist für die Uefa mit gewaltigen Kosten verbunden, doch wir werden unser Bestes tun, um sicherzustellen, dass die so wichtige Finanzierung des Breiten- und Frauenfußballs sowie der allgemeinen Fußballentwicklung in unseren 55 Mitgliedsländern aufrechterhalten wird. Ideale zählen mehr als Gewinne – von diesem Prinzip haben wir uns leiten lassen und eine Entscheidung zum Wohle des gesamten europäischen Fußballs getroffen.

Der Fußball ist ein mitreißender und bedeutender gesellschaftlicher Faktor. Ein europaweites Fußballfest mit leeren Stadien, verwaisten Fanzonen und einem Kontinent unter Quarantäne ist eine bedrückende Vorstellung; das 60-jährige Bestehen der Fußball-Europameisterschaft unter diesen Umständen zu begehen, kam für uns nicht in Frage.

Ich danke der Europäischen Klubvereinigung, den European Leagues und der FifPro Europe für ihren großartigen Einsatz und die heutige Zusammenarbeit. Ich möchte auch von ganzem Herzen den 55 europäischen Nationalverbänden, ihren Präsidenten und Generalsekretären sowie meinen Kollegen im Exekutivkomitee für ihre Unterstützung und Weitsicht danken. Über die Einzelheiten wird in den kommenden Wochen entschieden, doch die grundsätzlichen Entscheidungen sind getroffen, was einen wesentlichen Schritt nach vorne bedeutet. Wir alle haben heute Führungsverantwortung gezeigt, ebenso wie Solidarität und Einheit. Ideale zählen mehr als Gewinne. Diesen Beweis haben wir heute erbracht.

Ich möchte auch Alejandro Domínguez und der Conmebol danken, die sich bereit erklärt haben, die Copa América 2020 zu verschieben; sie haben damit der Verlegung der Euro 2020 Rechnung getragen und sind der Empfehlung der internationalen Gesundheitsorganisationen gefolgt, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Dies bedeutet, dass die Vereine und Ligen in Europa mit Blick auf die Verfügbarkeit ihrer Spieler so wenig wie möglich beeinträchtigt sein werden. Diese gemeinsamen Bemühungen und insbesondere die in gegenseitiger Absprache getroffene, verantwortungsvolle Entscheidung wird von der gesamten europäischen Fußballgemeinde sehr geschätzt.