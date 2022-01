Hamburg Open auf Juni 2022 verschoben

Die Hamburg Open soll nach neuer Planung am 1. und 2. Juni 2022 stattfinden, der Januar-Termin ist abgesagt.

Die Messe Hamburg sagt zur Erläuterung der kurzfristigen Verlegung: »Die aktuelle Corona-Lage hat dazu geführt, dass uns in den vergangenen Tagen zunehmend besorgte E-Mails, Anrufe und Absagen von wichtigen Akteuren auf Aussteller- und Besucherseite erreichten.

Die Hamburg Open lebt aus Sicht es Veranstalters in ihrer Ausrichtung — anders als klassische Messeformate — insbesondere vom spontanen Networking an Ständen und in den Gängen, sowie lebhaften Diskussionen, die sich kurzfristig mitten im Trubel ergeben. »Vor diesem Hintergrund verstehen wir nicht nur die Sorgen und Bedenken vieler Beteiligter, sondern sehen auch zwingende Gründe, die Hamburg Open zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen«, führen die Veranstalter aus.

Zahlreiche Ausstellende haben demnach ihre Teilnahme im Laufe dieser Woche abgesagt, so dass die Hamburg Open 2022 nicht in der gewohnten Qualität hätte angeboten werden können.

»Wir haben uns deshalb entschieden, dem vielfachen Wunsch nach einer Verschiebung der Hamburg Open zu folgen und verlegen die Veranstaltung hiermit auf den 1. und 2. Juni 2022. Erste Informationen gibt es auf der Homepage der Hamburg Open.

Die Verlegung wurde sehr kurzfristig beschlossen. In den vergangenen Tagen hatten viele Aussteller noch massiv für den Besuch der Veranstaltung geworben. Dazu sagen die Veranstalter: »Für diese Kurzfristigkeit möchten wir uns bei allen ausdrücklich entschuldigen. Wir sind angesichts der oben geschilderten Situation, vor allem aber angesichts zahlreicher besorgter Rückmeldungen davon überzeugt, dass diese Entscheidung die beste Lösung im Sinne aller Beteiligten ist.«