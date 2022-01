ISE auf Mai verschoben

Die ISE 2022, die für den 1. bis 4. Februar geplant war, soll nun vom 10. bis 13. Mai 2022 in Barcelona stattfinden.

Angesichts der zunehmenden Auswirkungen der Omikron-Variante in Spanien gibt Integrated Systems Events die Verschiebung der Messe auf Mai 2022 bekannt.

Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events, sagt: »… Die vergangenen zwei Jahre waren für viele eine schwierige Zeit, und obwohl wir es kaum erwarten können, alle auf der ISE 2022 zu treffen, haben wir uns nach Rücksprache mit unseren Ausstellern, Eigentümern und Interessenvertretern darauf geeinigt, dass die beste Lösung darin besteht, die Messe um drei Monate zu verschieben.«

David Labuskes, CEO der AVIXA, kommentiert: »… Beginnend mit der ISE im Mai freuen wir uns auf einen AV-Sommer, wo wir die Gelegenheit haben werden, auf der InfoComm im Juni und der InfoComm Beijing im Juli zusammenzukommen… «

Daryl Friedman, CEO der CEDIA, ergänzt: »Wir wollen sicherstellen, dass die ISE 2022 für Besucher und Aussteller gleichermaßen ein großer Erfolg wird, so wie sie es seit fast zwei Jahrzehnten ist, und das beginnt damit, dass wir so viele Mitglieder unserer Gemeinschaft wie möglich zusammenbringen. Wir wissen, dass die gesamte Branche begeistert ist, persönlich zusammenzukommen, und wir sind zuversichtlich, dass die Verlegung in den Mai für alle Teilnehmer eine Rückkehr gewährleisten wird. Wir können es kaum erwarten, mit allen in diesem Frühjahr in Barcelona zusammenzukommen.«