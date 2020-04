Langsamer Neustart?

Wann rollt in der Bundesliga wieder der Ball? Aktuell scheint eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs Ende Mai möglich. Die Formel 1 ist schon weiter und kündigte den Saisonstart für den 5. Juli in Österreich an.

Am 9. Mai 2020 hätte die Meisterschale übergeben werden sollen. Doch dann wurde alles anders. Die Bundesliga musste wegen der Corona-Pandemie pausieren, der 9. Mai war dann als Starttermin für die Wiederaufnahme der Bundesliga nach der Coronapause gehandelt worden. Doch auch das scheint unwahrscheinlich, so die Süddeutsche Zeitung. Aktuell deute wohl manches darauf hin, dass es Ende Mai wieder losgehen könnte. Ein entsprechendes Konzept hat die DFL vorgelegt, diverse Ministerien, Minister, Ministerpräsidenten und weitere müssen nun entscheiden, ob die Geisterspiele stattfinden können.

Im europäischen Ausland verfolgt man unterschiedliche Wege. Die BBC berichtete, dass die englische Premiere League wohl am 8. Juni den Betrieb wieder aufnehmen wolle – wohl ebenfalls vor leeren Rängen. In Italien wird heftig darüber debattiert, ob die Seria A im Juni mit Geisterspielen fortgesetzt werden könne, aber auch Playoffs mit einem Playoff-Finale und selbst ein Abbruch der Saison sind in der Diskussion. In Spanien wiederum stellte Gesundheitsminister Illa vor wenigen Tagen klar, dass die Primera División nicht vor Sommer den Spielbetrieb aufnehmen könne. Das Land ist besonders hart von der Pandemie betroffen.

Die Formel 1 ist schon einen Schritt weiter und kündigte am 27. April an, am 5. Juli in die neue Saison zu starten. Den Auftakt macht Spielberg in Österreich, dort soll ohne Publikum gefahren werden, was wohl auch bei einigen weiteren Rennen, die in Europa geplant sind, so gehandhabt werden soll. Ab September sollen – nach aktuellem Stand – auch wieder Rennen auf anderen Kontinenten gefahren werden. Die genaue Planung ist noch offen, das Saisonfinale soll jedoch im Dezember in Abu Dhabi stattfinden.