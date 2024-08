Dyn: Ligen ziehen positives Fazit

Ligen ziehen positives Fazit nach erster Übertragungssaison, Marktanalysen belegen steigendes Interesse.

Das Interesse an den Dyn-Sportarten Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey ist in der ersten Saison nach Sendestart deutlich gestiegen.

Das belegen Zahlen der »Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2024« (AWA). Das Institut für Demoskopie Allensbach veröffentlicht in jedem Jahr die Ergebnisse seiner Umfrage und erhebt dabei auch das Interesse an einzelnen Sportarten. Der Untersuchungszeitraum der aktuellen Analyse startete am 16. Juni 2023 und endete am 14. Februar 2024. Damit wurden die Zahlen während der ersten Übertragungssaison von Dyn erhoben.

Gesteigertes Interesse bei AWA und Google

2023 hatten in Summe 16,62 Millionen Menschen angegeben, sich für die Sportarten Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey »ganz besonders« zu interessieren. 2024 waren es 18,26 Millionen der Befragten. Besonders beim Handball (2023: 7,35 Mio., 2024: 8,34 Mio.) und beim Basketball (2023: 3,22 Mio., 2024: 3,57 Mio.) ist die Anzahl der besonders Interessierten deutlich gestiegen. Aber auch beim Volleyball (2023: 2,35 Mio., 2024: 2,51 Mio.) und beim Tischtennis (2023: 2,75 Mio., 2024: 2,93 Mio.) ist ein deutlicher Anstieg zu sehen. Lediglich beim Hockey ist die Zahl leicht rückläufig (2023: 0,95 Mio., 2024: 0,91 Mio.). Auch hier zeigt sich: Es ist deutliches Potential vorhanden, das Dyn in den kommenden Jahren gemeinsam mit der Liga und den Vereinen ausschöpfen wird.

Andreas Heyden, CEO von Dyn Media: »Von der Produktion des Sendesignals über ein einzigartiges redaktionelles Konzept mit Social-Media-Fokus bis hin zur Bereitstellung von technischen Services für Ligen und Clubs haben wir umgesetzt, was wir versprochen haben: das umfassendste Angebot in unseren Sportarten. Wir sehen bereits nach der ersten Saison, dass die Aufmerksamkeit für die Sportarten zu einem steigenden Interesse beiträgt. Wir analysieren beispielsweise auch fortlaufend die Trends der Suchabfragen bei Google und haben eine deutliche Steigerung in den vergangenen Monaten im Interesse an unseren Bundesligen festgestellt.«

Social-Media-Konzept steigert die Reichweite

Zentrales Element der Berichterstattung in Echtzeit ist der Dyn Content Desk: Er dient als Austauschplattform für mediale Inhalte zwischen Dyn, den Ligen und Clubs sowie zahlreichen Medienpartnern. Seit Saisonstart wurden 47.000 Bewegtbild-Inhalte vom Content Desk zur Weiterverwertung durch die Clubs und Ligen, Medienpartner wie BILD, kicker.tv, ARD und ZDF, aber auch lokale Medienpartner und Sponsoren, abgerufen.

Marcel Wontorra, COO bei Dyn: »Der Dyn Content Desk ermöglicht den angeschlossenen Ligen und Clubs völlig neue Möglichkeiten zum Aufbau ihrer Marken, zur Aktivierung der Fan-Basis und Einbindung von Sponsoren. Dies führt zu deutlich mehr Reichweite und neuen Möglichkeiten der Vermarktung. Denn zahlreiche Sportfans in Deutschland haben die spannenden Wettbewerbe und Ligen intensiver als in der Vergangenheit verfolgt und dabei eine engere Bindung zu unseren fünf Sportarten aufgebaut. Es ist uns gelungen, im Austausch mit den Ligen und Vereinen unser Ziel zu erreichen: Die Wahrnehmung für den Leistungssport in diesen Bereichen zu steigern.«

Teil des Dyn-Konzeptes ist es, zudem in den sozialen Netzwerken für mehr Reichweite zu sorgen und dadurch auch jüngere Zielgruppen an den Sport zu binden. Über die eigenen Social-Media-Kanäle wie Instagram oder YouTube veröffentlichte Dyn etwa 24.000 Beiträge in der vergangenen Saison. Gemeinsam mit den Kanälen der Partnerligen, Vereine und Medienpartner wurde eine Reichweite von 800 Millionen Kontakten erzielt.

Liga-Verantwortliche ziehen positives Fazit

Frank Bohmann, Geschäftsführer der DAIKIN Handball-Bundesliga: »Christian Seifert und seinem Team ist es in unglaublich kurzer Zeit gelungen, eine Streamingplattform aufzubauen, die in wenigen Monaten die Medienlandschaft verändert hat. Der Handball, andere Sportarten und deren Fans profitieren enorm. Unser Fazit: Dyn ist Home of Handball. Dyn zeigt alle nationalen und internationalen Wettbewerbe live in herausragender Qualität. Handball gewinnt so immens an Kontur und Sichtbarkeit, deutlich an Live-TV-Reichweite und erreicht durch zeitgemäße Content-Formate auf den Social-Media-Kanälen eindeutig eine größere und jüngere Zielgruppe. Diese positiven Indikatoren machen uns für Sponsoren attraktiver, auch das ist ein messbares Ergebnis unserer Medienrechtevergabe. An der Seite von Dyn sind wir klar auf Wachstumskurs, entsprechend hoch motiviert, positiv gestimmt und ambitioniert gehen wir alle in die nächste Spielzeit.«

Dr. Stefan Holz, Geschäftsführer der easyCredit BBL: »Gemeinsam mit Dyn sind wir in eine neue Ära gestartet und konnten so den Fans ein Maß an begeisterndem Spitzenbasketball präsentieren, das es so bisher noch nicht gegeben hat. Wir haben uns mit Dyn und seinen Reichweitenpartnern für ein Gesamtkonzept entschieden, und dieser strategische Ansatz ist bislang voll aufgegangen. Dafür möchte ich dem kompletten Dyn Media-Team danken und freue mich auf die weiteren Jahre unserer Zusammenarbeit.«

Daniel Sattler, Geschäftsführer der Volleyball Bundesliga: »Wir sind mit der ersten Spielzeit bei Dyn sehr zufrieden. Unsere Fans haben die Angebote sehr gut angenommen. Durch die Integration der Video-Challenge bei allen Spielen der 1. Bundesliga der Männer konnten wir einen weiteren Meilenstein bei den Produktionsstandards realisieren. Es freut uns daher sehr, dass wir bereits nach dem ersten Jahr unsere Zusammenarbeit ausbauen werden und neben unseren ersten Bundesligen bei Dyn auch unsere zweiten Ligen kostenfrei auf Dyn Youtube übertragen werden.«

Nico Stehle, Geschäftsführer der Tischtennis Bundesliga (TTBL): »Wir freuen uns sehr über die bisherige großartige Entwicklung der Tischtennis Bundesliga bei und mit Dyn. Dyn hat die TTBL sowohl hinsichtlich der Produktion als auch des redaktionellen Konzepts insgesamt auf ein deutlich höheres Niveau gehoben. Die Steigerung der medialen Reichweite unserer Liga bereits in der Dyn-Premieren-Saison und die Intensivierung der Nachwuchsarbeit durch die Move Your Sport-Initiative bestätigen uns, gemeinsam mit Dyn auf dem richtigen Weg zu sein. Gleichzeitig stehen wir erst am Anfang unserer Reise. Wir haben in den nächsten Jahren gemeinsam noch viel vor und möchten den Sportinteressierten zeigen: So kann Tischtennis aussehen!«

Victor vom Kolke, Geschäftsführer der Hockey-Bundesliga: »Die Saison 23/24 war die erste Spielzeit in der Geschichte der Hockey-Bundesliga, bei der alle Spiele übertragen wurden. Gleichzeitig haben wir akribisch an Übertragungs-Qualität und Verlässlichkeit gearbeitet. Uns ist es gemeinsam mit Dyn gelungen, den Grundstein für eine beständige mediale Berichterstattung für die Zukunft zu legen.«