Warum Sportverbände mit AWS zusammenarbeiten

Immer mehr Sportverbände arbeiten mit dem Cloud-Anbieter AWS zusammen. Wie die Bundesliga, die Formel 1 und die NHL davon profitieren, erläuterte kürzlich ein virtuelles Panel-Gespräch von AWS.

AWS veranstaltete vor kurzem ein virtuelles Panel-Gespräch zum Thema Sport und brachte Experten von drei unterschiedlichen, großen Sportverbänden zusammen: Formel 1, Fußball-Bundesliga und die US-Eishockeyliga NHL.

Rob Smedley, Director of Data Systems bei der Formel 1, Andreas Heyden, CEO von DFL Digital Sports und EVP Digital Innovations der DFL, und David Lehanski, EVP of Business Development & Innovation der NHL erläuterten, wie und warum sie mit AWS zusammenarbeiten und in welchen Bereichen sie schon jetzt und in Zukunft hiervon profitieren können.

Was sich dabei in allen Erläuterungen durchzog, war ein gemeinsames Bestreben: Die Sportorganisationen sitzen auf riesigen Mengen von Daten, die bei jedem ihrer Events anfallen. Das reine Handling dieser Daten ist komplex und erfordert einen großen Aufwand. Da bietet es sich natürlich heute an, hier Cloud-Anbieter wie AWS einzubinden. Gleichzeitig wollen die Sportorganisationen aber ihre Daten nutzen und monetarisieren, wollen damit ihren Sport attraktiver und zugänglicher für Fans, Trainer, Spieler, Medien machen.

Riesige Datenfluten zu monetarisieren, ist natürlich eine Kernkompetenz von AWS und deshalb sitzen mittlerweile viele Sportorganisationen auf der ganzen Welt im gleichen Boot mit AWS.

AWS kann in diesem Bereich Cloud-Services wie maschinelles Lernen anbieten, und erstellt beispielsweise Statistiken wie die» Next Gen Stats « der NFL, »F1 Insights« und »Bundesliga Match Facts«.

Organisationen wie die NHL nutzen KI-Funktionalität, um Archive automatisch zu kennzeichnen und zu kategorisieren. Ein andere Aspekt umfasst das »Internet der Dinge«: Sensoren auf dem Spielfeld und auf der Rennstrecke ermöglichen es, Echtzeitdaten zu liefern. Das kann so weit gehen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Fahr- oder Spielaktion, ein Tor, ein Treffer oder ein Überholvorgang in Echtzeit vorhergesagt werden können.

AWS hat seine Leistungen in diesem Bereich gebündelt und gegliedert: neun AWS-Services, elf AWS-Solutions, speziell aufgsetzte AWS-Appliances hat das Unternehmen schon im Zusammenspiel mit rund 400 Partnern im Einsatz. Dabei nennt das Unternehmen als Haupteinsatzgebiete: Content Production, Media Supply Chain & Archive, Broadcast, Direct-to-Consumer & Streaming und Data Science & Analytics.

Was Formel 1, NHL und Bundesliga tun

Die Panel-Teilnehmer Smedley, Heyden und Lehanski wurden von Usman Shakeel von AWS zu ihren verschiedenen Ansätzen befragt und erläuterten was sie derzeit schon tun und gaben erste Hinweise, was auch in der Zukunft kommen könnte.

Schon umgesetzt ist etwa »F1 Insights«. Das umfasst ein Paket, das die Umsetzung von Grafiken in der Formel 1 ermöglicht: Den Fans kann damit etwa erklärt und demonstriert werden, aufgrund welcher Daten und welcher vom Fahrer getroffenen Entscheidung beispielsweise wichtige Rennphasen, etwas die Startphase dazu führten, dass der ein Fahrer sehr gut ins Rennen starten konnte und der andere nicht.

Tatsächlich ist es so, dass während eines Formel-1-Rennens in jedem Fahrzeug rund 300 Sensoren eingebaut sind, die 1,1 Millionen Datenpunkte pro Sekunde erzeugen.

Die Formel 1 und AWS haben es geschafft, diese Datenflut zu verarbeiten und in Echtzeit in F1-Insight-Grafiken umzusetzen, die den Fans erklären und beleuchten, was, wie und weshalb innerhalb eines Rennens passiert. Aber Rob Smedley ließ durchblicken, das dies nur ein kleiner Ausblick auf das ist, was noch passieren kann.