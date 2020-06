News: Kurz und knackig – KW 24/2020

Obwohl in der Krise die Sehdauer steigt, zogen TV-Werbekunden im April und Mai um 40% der Umsätze zurück. Produktions-Verschiebungen beeinträchtigten RedArrow. Dem will der neue CEO Rainer Beaujean mit Kürzungen von Investitionen und Kurzarbeit begegnen und schlug den Aktionären den Verzicht auf die Dividende vor. Parship soll an die Börse. Alle Bereiche würden auf Profitabilität überprüft.