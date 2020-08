XineGear: Nun auch Sony Cine-Kameras

Bisher schon bot die XineGear GmbH aus Berlin Kameras von Red, Z-Cam und Blackmagic an, sowie eine große Palette von Objektiven und Cine-Zubehör. Nun kommt Sony hinzu: Das Unternehmen ist ab sofort auch zertifizierter Händler für das CineAlta-Lineup von Sony, also etwa die Venice und die PXW-FX9 (Test) sowie das gesamte Zubehör dieser Produktfamilie.

XineGear wurde im April 2016 von Alfred Jaax gegründet. Zuvor hatte er den deutschen Standort von Red Digital Cinema aufgebaut. Zielmarkt seines eigenen Unternehmens ist der Filmemacher-Markt.

Das Unternehmen startete als Red-Händler. Von Beginn an zählten zum Portfolio aber nicht nur weitere Kamerasysteme, sondern auch Objektive und sämtliches Zubehör.

Dabei konzentrierte sich XineGear auf die intensive und qualitative Beratung und Schulung der Kunden in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Dafür gehören auch regelmäßige Workflow-Trainings, beginnend von den Settings in der Kamera bis hin zu Postproduction und zum Grading des Materials.

Nun wurde XineGear auch als Sony-Händler für das CineAlta-Lineup zertifiziert. Und von dieser Partnerschaft kann auch Sony profitieren: Die Firma sitzt schließlich in Berlin, dem größten Standort in Deutschland für szenische Produktionen. Mit dem neu zertifizierten Partner hat man nun also einen weiteren Händler vor Ort, der sich ausschließlich auf dieses Marktsegment konzentriert.

Alfred Jaax: »Von der neuen Partnerschaft mit Sony verspreche ich mir zusätzliche Impulse in unserem Marktsegement.«

