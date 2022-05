Sony: Alles rund ums Bild, auch in der Cloud

Neue Kameras, aber auch Produkte für cloud-basierte Workflows über den gesamten Ablauf einer Produktion hinweg zeigte Sony bei der NAB2022.

»Die vergangenen Jahre haben sowohl die Welt insgesamt, aber insbesondere auch unsere Branche neu definiert«, kommentierte Theresa Alesso, President, Imaging Products & Solutions Americas bei Sony Electronics, die Entwicklungen, die die NAB2022 prägten. »Unsere Kunden haben sich noch stärker auf Technologien verlassen, um in Verbindung zu bleiben und aus der Ferne zusammen zu arbeiten.« Entsprechend sieht sich der japanische Konzern in einer Transformation in Bezug auf kooperative Workflows, aber auch mit Blick auf visuelle Trends.

Neue Live- und Studiokameras in 4k

An den Erfolg der Cine-Kamera Venice will Sony mit dem neuen Kamera-Flaggschiff Venice 2 anschließen (Vorstellung). Sie ist mit einem neuen 8,6-K-Vollformat-CMOS-Bildsensor, internem X-OCN und 4K Apple ProRes 4444 sowie 422 HQ-Recording ausgestattet. Der Dynamikbereich wird mit 16 Stufen, der ISO-Wert mit 800/2.300 angegeben. Ein achtstufiger ND-Filter ist integriert. Die Venice 2 ist bereits lieferbar (Deutschland-Premiere).

Schon im Mai 2022 will Sony die neue Systemkamera HDC-3200 ausliefern. Im Bereich der preiswerteren 4K-Systeme angesiedelt, übernimmt sie den 2/3-Zoll-3CMOS-Bildsensor mit Global Shutter, 4K- und HDR-Signalverarbeitung samt den bekannten Funktionen von der HDC-Serie. (Meldung, Video). Sie ist für Glasfaser-Anbindung vorgesehen. Als Zubehör stehen das Sucher-Sortiment, Studio-Objektivadapter und IP-Übertragungssysteme zur Verfügung.

Die 4K-Systemkamera HDC-F5500 mit S35-mm-CMOS-Bildsensor und Global Shutter steht für Kino-Look und bietet Framerates bis 120 fps bei 4K-Auflösung (Meldung, Video). Dank der Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Systemkameras von Sony kam die HDC-F5500 bereits bei Sport- und Spielfilmproduktionen und Musikpreisverleihungen zum Einsatz.

Kamera-Support für den Studio-Einsatz

Der Studio-Objektivadapter HDLA-3505 ist mit dem OLED-Sucher für Studiokameras HDVF-EL70 kombinierbar. Er verfügt über ein programmierbares LCD-Panel und einen SDI-Eingang. Für die neue HDC-3200-Kamera und deren Sucher HDVF-L750 ist der Adapter HDLA-3501 konzipiert. Beide Adapter bieten eine Funk-Schnittstelle zu weiteren Systemen von Sony, sie sollen ab Juni 2022 erhältlich sein.

Neue Firmware für PVM-X-Monitore

Ab August soll die Firmware-Version 4.0 neue Funktionen für die 4K-HDR-Monitore der PVM-X-Serie (18, 24, 32 Zoll) bringen: Dazu zählen zwei optionale Lizenzen für die Signalumwandlung und die Unterstützung eines 3D-HD-Ausgangs sowie Timecode- und Audioausgangs-Funktionen. Die Firmware ermöglicht außerdem IMD-Anzeige, parallele Fernsteuerung und Chroma-UP sowie Unterstützung für Untertitel.

Fernzugriff auf Kameras über das C3 Portal

Das C3 Portal (C3P) und dessen neuen C3P-App unterstützen Cloud-Produktionen durch die Remote-Anbindung von Kameras, den Fernzugriff auf Bilderfassungsgeräte und die Steuerung der Datenübertragung an den Ci-Workflow. Unterstützt werden auch das benutzerdefinierte automatisierte Metadaten-Tagging von Kamera-Clips, was später das Auffinden von Inhalten erleichtert.

IP-Netze im Griff behalten

Zahlreiche Novitäten betreffen die Arbeit in der Cloud und deren Verbindung mit lokalen Arbeitsplätzen. Nevion, das Sony-Unternehmen, das die Medien-Orchestrierungsplattform VideoIPath entwickelt hat, kündigt neue Broadcast-Steuerfunktionen (darunter Tally-Übertragung, Alias-Benennung, Endpunkt-Gruppierung und Zielüberwachung) an, um die Integration und Verwaltung von IP-Sendetechnik, virtuellem Routing, Ü-Wagen, mobilen Einheiten und Weiterem über SDI- und IP-Netzwerke (IGMP und SDN) zu vereinfachen. Das Update unterstützt das IP-basierte NS-BUS-Verwaltungsprotokoll von Sony für zahlreiche mit VideoIPath kompatible Geräteschnittstellen, darunter die Verwaltung der Verbindung zu den SDI-IP-Wandlern und Mischern der XVS-Serie.

Die Cloud gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Bereitstellung von sicherem Zugriff, Optimierung von Medien-Workflows und Unterstützung der verbesserten Zusammenarbeit. Ci Media Cloud Services von Sony, ein Ökosystem aus cloud-basierten Anwendungen für Medienunternehmen zur Erfassung, Organisation, Zusammenarbeit, Bereitstellung und Archivierung von Medienressourcen, wurde kontinuierlich verbessert, um eine noch wertvollere Lösung für verschiedene Anwendungen bereitzustellen.

Die Ci Workflow App organisiert laut Hersteller den sicheren VFX-Pull-Workflow für die Post. Nachdem die originalen (OCF-)Kameradateien in Ci übertragen sind, werden zunächst die Vorschau-Proxies erstellt. Der VFX-Pull-Workflow wird gestartet, indem eine EDL-Liste an Ci übermittelt wird. Ci sucht die referenzierten OCF-Dateien und wandelt die referenzierten Clips in das gewünschte Ausgabeformat um. Diese Frames werden dynamisch an den VFX-Anbieter weitergeleitet.

Einige Verbesserungen in Ci sind auf die Bildbearbeitung und Sportveranstaltungen orientiert. So werden Clipping und Livestreams angeboten, so dass die Teams Inhalte schneller prüfen und gemeinsam bearbeiten und schneller veröffentlichen können. Ebenso können, etwa für Livestreams von Sportevents, Hawk-Eye Produkte integriert werden. Das ist etwa für die Arbeit von (Video-) Schiedsrichtern nützlich. Neu sind auch eine Ci Mobile iOS und Android App sowie eine Apple TV App.

Visualisierung von lebensechten neuen Welten

Die virtuelle Produktion hat die Welt der Rundfunkübertragungen und des Kinos revolutioniert und bietet neue Möglichkeiten, um die virtuelle und die physische Welt in Echtzeit zu vereinen. Diese revolutionäre Technologie kombiniert Filmkameras, LED-Displays und Spiele-Engine-Technologien für mehr Freiheit, Flexibilität und Effizienz am Set.

Aus Sony-Sicht passt hierbei die Display-Baureihe Crystal LED B-Serie von Sony perfekt ins Bild, denn sie sei speziell für die virtuelle Produktion entworfen. Die B-Serie ist skalierbar, mit einem Pixelabstand von 1,26 oder 1,58 mm erhältlich und gestattet der Produktion, LED-Volumes in der gewünschten Größe und Auflösung zu erstellen, erläutert der Hersteller. Mit einer hohen Helligkeit bietet jedes Panel entspiegeltes Glas, einen 170-Grad-Betrachtungswinkel und eine breite Farbskala.

In Kombination mit der Kameraserie Venice von Sony bieten diese Displays laut Sony eine bahnbrechende Technologie, die den durchgängig genauen, flexiblen Farbabgleich zwischen der Kamera und der Display-Wand sichert, ergänzt durch eine unglaubliche Auflösung mit einem Dynamikbereich, der lebensechte Bilder erzeugt.