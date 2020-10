Sony-Webinar: Camera Remote Operations

Wie lauten die Anforderungen, wenn Kameras remote betrieben werden sollen, welche Parameter gilt es zu berücksichtigen? Sony geht in diesem Webinar auf diese Thematik ein und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre individuellen Kamerafragen im Remote-Umfeld zu klären.

Duch Covid-19 mussten viele Broadcaster und Content-Produzenten ihre Arbeitsweise an die neue Situation an passen. Remote Production erfordert aber neue Workflows. In diesem Webinar behandelt Sony viele Fragen, die damit zusammenhängen:

Darum geht es in dem Webinar

Auswirkungen von Covid-19

Fernsteuerung von Kameramenüs und -einstellungen

Dateienverwaltung, lokale Speicherorte, Benennung von Clips

Kamera-Assets unterschiedlichster geografischer Regionen verwalten

In einer Frage-und-Antwort-Runde wird es die Möglichkeit geben, mit Experten zu sprechen und eine 1:1-Session zu buchen, um Fragen zum individuellen Kamera-Setup zu klären.

Wann?

Donnerstag, 15. Oktober, 15.00 Uhr

Anmeldung hier