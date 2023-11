Wooden Camera: Zubehör für Burano

Zubehör der Elite-Baureihe von Wooden Camera für die Sony-Kamera Burano.

Wer seine Burano (Kameravorstellung) mit hochwertigem Cine-Zubehör ausstatten will, wird nun auch bei Wooden Camera fündig — und kann Camera-Accessory-Kits in verschiedenem Umfang vorbestellen.

Der Zubehörhersteller hat die Produkte seiner Elite-Familie an die Burano von Sony angepasst und offeriert seine D-Box und B-Box für die Burano, sowie das neue EVF-System. Es gibt verschiedene Sets, mit denen man die Burano ergänzen kann. Andere Hersteller haben ebenfalls schon Burano-Zubehör im Programm, so etwa Chrosziel (Meldung).

»Wir hatten das große Glück, bei der Entwicklung des Zubehörs für die Burano einen Vorsprung zu haben, und aufgrund unserer Arbeit für Venice 2 hatten wir eine Vorstellung davon, was für dieses System benötigt wird«, erläutert Dominick Aiello, Senior Director of Accessories bei Wooden Camera. »Wir haben uns darauf konzentriert, die Befestigungsmöglichkeiten für den EVF zu erweitern und die Stromverteilung zu verbessern, was unserer Meinung nach die Cine-Anwendungsmöglichkeiten für die Burano in jede Richtung erweitert.«

Das Burano-Zubehör von Wooden Camera ähnelt sehr stark dem Zubehör, das der Hersteller für die Venice 2 anbietet. Dabei weist das Unternehmen auf die Base Plate, die D-Box und B-Box, die Top Plate und die EVF-Befestigung hinweist.

»Die Fertigstellung der verschiedenen Produkte in diesem System hat unser Team sehr gefordert, denn als wir das Zubehör entwarfen, von dem wir wussten, dass es benötigt wird, stellte sich heraus, dass zusätzliches Zubehör wie Kabel, Platten und Klemmen benötigt werden«, sagt Aiello. »Wir haben sichergestellt, dass wir jedes Element dieser Kollektion durchdacht haben und unserer Community alles bieten, was sie braucht, um das Beste aus der Burano herauszuholen. Außerdem wollten wir sicherstellen, dass diese Kollektion die Verwendung von anderem Universalzubehör ermöglicht, das den Aufbau optimiert. Alles in allem sind wir stolz darauf, den Betreibern dieses modulare, ergonomische System zur Ausstattung ihrer Burano anbieten zu können.«