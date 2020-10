Telestream übernimmt EcoDigital

Telestream hat die Übernahme von EcoDigital (früher bekannt als Front Porch Digital) angekündigt.

EcoDigital vermarktet die Content Management Software Diva. Es gibt durchaus Überschneidungen zwischen Diva und Telestreams Flaggschiff, der Vantage Media Processing Plattform.

Beide Unternehmen investieren in die Cloud, und beide sind nach eigenen Angaben »Cloud-Agnostiker«, so dass Kunden die beste Cloud-Plattform wählen können, die ihren Geschäftsanforderungen entspricht, lautet es in einer Pressemitteilung. Außerdem betonen beide Unternehmen, dass sie sich bewusst seien, dass Hybridlösungen, in der Realität sowohl in Form von on-site- als auch cloud-basierten Lösungen koexistieren — und das auch sehr viele Kunden anwenden. Eine Integration mit beiden Technologien sei daher essenziell.

Geoff Tognetti, CTO bei EcoDigital wertet die Übernahme durch Telestream positiv und sagt: »Diese Integration ist gut durchdacht – das Endergebnis wird zu größerer Effizienz innerhalb der Betriebsabläufe der Kunden führen und für deren Unternehmen von Vorteil sein.«