Führungswechsel bei Telestream

Telestream begrüßt CEO Rhonda Bassett-Spiers und verabschiedet sich von Dan Castles als CEO.

Telestream hat Rhonda Bassett-Spiers zum CEO des Unternehmens ernannt. Bassett-Spiers tritt die Nachfolge von Dan Castles an, der sich als CEO zurückzieht, aber bis April 2023 im Unternehmen verbleibt, um den Übergang zu unterstützen.

Darüber hinaus wird Jon Wilson, President und Chief Operating Officer, in seiner derzeitigen Funktion bleiben.

Dan Castles, der Gründungs-CEO des Unternehmens, kehrte im Januar 2020 vom Board of Directors auf den CEO-Posten zurück, um die jüngste Phase des beschleunigten Wachstums des Unternehmens zu leiten.

Während seiner letzten Amtszeit als CEO hat Telestream fünf Akquisitionen abgeschlossen, um eine Führungsposition des Unternehmens in der Medienlieferkette auszubauen und gleichzeitig die Fähigkeit des Unternehmens zur Unterstützung von Kunden-Workflows bei der Umstellung auf die Cloud deutlich zu erweitern, ein beständiges Umsatzwachstum und eine hohe Rentabilität zu erzielen.

Telestream bietet Lösungen für Workflow-Automatisierung, Medienverarbeitung, Videoqualitätsüberwachung sowie Test- und Synchronisationslösungen für die Produktion und den Vertrieb von Videoinhalten an.

»Unter Dans Führung und strategischem Weitblick hat er Telestream zu einem branchenführenden Anbieter von Automatisierungs-Tools und Anwendungen für die gesamte Medienlieferkette gemacht. Ich möchte Dan für seine Führungsqualitäten danken, seit er im Januar 2020 in die Rolle des CEO zurückgekehrt ist, um Telestream durch die jüngste Phase des beschleunigten Wachstums zu führen und das Unternehmen für einen anhaltenden Erfolg in der Zukunft zu positionieren«, sagte Eli Weiss, Managing Partner von Genstar Capital, das Telestream übernommen hat.

»Rhonda hat eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der Führung in der Technologiebranche, bei der Entwicklung von Innovationen und der Förderung von Wachstum. Unsere Führungsstile ergänzen sich, und unsere Prioritäten, den Kunden und Mitarbeitern ein hervorragendes Erlebnis zu bieten, stimmen überein. Deshalb ist sie die richtige Person, um Telestream als nächster CEO zu führen«, so Castles.

Rhonda Bassett-Spiers fügte hinzu: »Ich habe mich für Telestream entschieden, weil mich die Unternehmenskultur, die Erfolgsbilanz bei Wachstum und Rentabilität sowie die Führungsposition des Unternehmens in der Videobranche überzeugt haben. Ich freue mich darauf, mit Jon und dem großartigen Führungsteam zusammenzuarbeiten, wenn das Unternehmen ein neues Kapitel in der Bereitstellung erstklassiger Lösungen für die gesamte digitale Medienlieferkette aufschlägt.«

Vor ihrer Tätigkeit bei Telestream war Rhonda Bassett-Spiers über 30 Jahre lang in leitender Position in der Technologiebranche tätig, zuletzt als Präsidentin und CEO von iTradeNetwork, einem weltweit führenden Anbieter von End-to-End-Lösungen für das Lieferkettenmanagement und die Informationsverarbeitung in der Lebensmittelindustrie. Unter ihrer Führung entwickelte iTradeNetwork eine Reihe von Lösungen, die es den Kunden ermöglichten, ihre Widerstandsfähigkeit auszubauen und sich schnell an die sich ständig ändernden Bedingungen in der Lebensmittelversorgungskette anzupassen.

D-Vertrieb

Vertriebspartner von Telestream in Deutschland sind die Händler BPM, DVE AS, Mediatec und Teltec.