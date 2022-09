MRMC übernimmt Slidekamera

Mark Roberts Motion Control (MRMC) gibt die Übernahme des polnischen Herstellers Slidekamera bekannt.

Ziel der Übernahme ist es, dem Broadcast-Markt eine noch größere Auswahl an Bewegungs- und Robotiklösungen anbieten zu können. Nach einer schon seit langem bestehenden Entwicklungspartnerschaft haben sich die Unternehmen nun zu diesem Schritt entschlossen.

Ein großer Teil des Angebots von MRMC Broadcast konzentriert sich auf PTZ-Enablement, also auf die Herstellung von Roboterbewegungslösungen für PTZ-Kameras, um mit diesen einfachen Roboterkameralösungen kreativere Aufnahmen zu ermöglichen. Im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie steht nun die Ausweitung der Produktpalette bei gleichzeitig breitem Marktzugang, insbesondere über die etablierten Wiederverkäufer-Kanäle. Die Übernahme von Slidekamera mit Hauptsitz im polnischen Danzig erfüllt diese beiden Punkte.

Paddy Taylor, Head of Broadcast, MRMC: »Slidekamera liefert schon seit einiger Zeit verschiedene Produkte und Komponenten an MRMC. Wir haben eine ausgezeichnete langfristige Arbeitsbeziehung aufgebaut, und es hat sich gezeigt, dass Slidekamera hervorragend geeignet ist, das Angebot von MRMC zu erweitern. Gemeinsam können wir dazu beitragen, neue Lösungen zu entwickeln und zu verbessern, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.«

»Slidekamera verfügt über eine Reihe von Lösungen, die den Broadcast-Markt ergänzen, angefangen von PTZ-Bewegungssteuerung bis hin zu einer Reihe von Film- und Werbefilmprodukten und Zubehör. Daher hielten wir es in einigen Bereichen für sinnvoller, unsere Partnerschaft zu formalisieren, anstatt eigene Lösungen zu entwickeln, damit wir unsere gemeinsamen Produkte auf einem breiteren Markt anbieten können«, so Taylor weiter. »Außerdem erhält MRMC durch die Übernahme einer Reihe neuer Roboterköpfe zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Das ist etwas, was unsere Wiederverkäufer oft nachfragen, und wir glauben, dass wir damit jetzt das umfassendste Angebot an Roboterlösungen auf dem Markt haben.«

Der Prozess der Weiterentwicklung der von Slidekamera erworbenen Lösungen hat bereits begonnen, einschließlich der Integration des innovativen KI-Systems Polymotion Chat (Meldung) in die Roboter-Schwenk-/Neigeköpfe von Slidekamera.

Taylor ergänzt: »Wir sehen auch ein hervorragendes Potenzial für Produkte wie unsere Automated Jib Solution (AJS-1), die mit dem X-Head von Slidekamera gekoppelt werden könnte und uns mehr Optionen für die manuelle Steuerung sowie die automatisierte Lösung bietet. Slidekamera genießt bei seinen Kunden ein hohes Ansehen, und wir werden weiterhin diejenigen bedienen, die Produkte der Marke Slidekamera über ihre derzeitigen Vertriebskanäle verkaufen, und dieselben Produkte mit Unterstützung für das Ökosystem von MRMC unter dem Namen MRMC anbieten. Wir glauben, dass dies eine erfolgreiche Kombination sein wird.«

Sebastian Pawelec, CEO von Slidekamera: »Wir haben eine fantastische professionelle Beziehung zu MRMC und freuen uns darauf, diese weiter auszubauen, indem wir die effiziente Technik und Innovation von Slidekamera und MRMC kombinieren, um gemeinsam bessere Produkte herzustellen, sowie das breite Vertriebsnetz, die Marktführerschaft, die Expertise und das innovative Denken des Teams von MRMC.«