Personaländerungen bei EVS Deutschland

Jamie Mitchell, bei EVS bisher zuständig für Sales in DACH und Nordics, steigt auf zum EVS Senior Vice President für den gesamten Bereich EMEA. Ihm folgt in Deutschland Manfred Eisele als VP Sales DACH.

Jamie Mitchell ist seit zwölf Jahren für EVS in Deutschland tätig und baute in dieser Zeit die deutsche EVS-Niederlassung sukzessive aus. »Das DACH-Team ist in dieser Zeit stetig gewachsen, und wir haben viele tolle Projekte gewonnen und realisiert«, blickt Jamie Mitchell zurück.

In den vergangenen Jahren hat sich der Markt aber stark verändert. Standard-IT-Technik ist in die Produktentwicklung eingezogen, Software-Lösungen werden wichtiger, Cloud-Lösungen gewinnen an Relevanz. Zunehmend setzten Kunden auf SaaS-Lösungen. Auf diese Veränderungen hat EVS natürlich aktiv reagiert und die nötigen Strukturen im Unternehmen verändert, betont Jamie Mitchell. Mit der Übernahme von Axon und der Integration in EVS, habe man zudem einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht.

»Letztlich stehen stets die Kunden von EVS im Mittelpunkt all dieser Entwicklungen«, erläutert Jamie Mitchell. »Technologie ist bei uns nie Selbstzweck, sie muss immer praktikabel einsetzbar sein«, urteilt er. Das können man auch an der Entwicklung ablesen, die das Unternehmen im Verlauf der Covid-19-Pandemie genommen habe. »Themen wie Remote Production standen für unsere Kunden plötzlich an erster Stelle, darauf haben wir sofort reagiert und auch unsere Kommunikation und den Vertrieb an die neue Situation angepasst.«

In dieser Richtung werde sich das Unternehmen weiterentwickeln, prognostiziert Jamie Mitchell. Er will in seiner neuen, verantwortlicheren Position auf europäischer Ebene daran mitwirken.

In Deutschland folgt ihm Manfred Eisele nach. Er kennt die Branche nach einem mehrjährigen, beruflichen Ausflug sehr gut und aus verschiedenen Positionen, darunter beim Postproduction-Hersteller Media 100 und später bei DSF/Sport1. Eisele hatte im Anschluss diverse Management-Positionen bei Birkenstock, CB Consulting und Buccara inne und ist bereits seit Ende 2019 wieder in der Broadcast-Branche für EVS tätig. Nun tritt er als VP Sales DACH für EVS an.

Jamie Mitchell urteilt: »Manfred war viele Jahre in der Branche tätig, sammelte auch außerhalb der Branche Management-Erfahrung und hat dadurch beste Voraussetzungen, um diese Position für EVS zu übernehmen. Er hat mein uneingeschränktes Vertrauen.«