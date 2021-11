Personalien bei EVS: Spielmann, Salvidge

Trevor Spielmann wird VP Sales Media Infrastructure bei EVS und Matt Salvidge Solutions Manager Media Infrastructure.

Trevor Spielmann, neuer VP Sales Media Infrastructure bei EVS, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Medien- und Broadcast-Branche. In dieser Zeit war er in verschiedenen Positionen in der Business-Entwicklung und im Vertrieb tätig und konzentrierte sich auf komplexe Software-Lösungen, professionelle Audio-/Videolösungen, Videoserver und Postproduktionsgeräte. Vor seiner Tätigkeit bei EVS war Spielmann Director of Business Development für Newsroom-Lösungen bei CGI, einem IT- und Unternehmensberatungsunternehmen (früher bekannt als Annova Systems und Scisys).

Trevor Spielmanns umfangreiche Erfahrung in der Leitung leistungsstarker Vertriebsteams und sein fundierter Hintergrund in der Rundfunk- und Medienbranche sollen EVS dabei helfen, das Medieninfrastrukturgeschäft auf internationaler Ebene voranzutreiben.

Matt Salvidge, neuer Solutions Manager Media Infrastructure, war im Laufe seiner Karriere in verschiedenen Positionen im Bereich Technik und Projektmanagement tätig. Bevor er zu EVS kam, arbeitete er bei Grass Valley, wo er aktiv an der Entwicklung von Lösungen und Proof-of-Concept-Systemen für die Verteilung von Video und Audio für Live-Produktionen über unkomprimierte IP-Netzwerke beteiligt war. Außerdem arbeitete er bei Telenor Satellite Broadcasting und ITV Meridian, wo er seine Fachkenntnisse in den Bereichen TV-Übertragung, Live-Übertragung und Studioproduktionen ausbaute.

Als Solutions Manager wird er für die Überwachung des Produktlebenszyklus verantwortlich sein, mit besonderem Schwerpunkt auf der Definition, dem Scoping, der Preisgestaltung und dem Marketing von EVS Steuer-, Überwachungs- und Orchestrierungslösungen. Er soll Lösungen definieren, die die Arbeitsabläufe der Kunden in einer Branche modernisieren, die zunehmend auf IP-Broadcast-Netzwerke angewiesen ist.

EVS betont, dass man das Know-how im Bereich Media Infrastructure weiter ausbauen wolle, um Kunden bei der Bewältigung aller Herausforderungen in den Bereichen Steuerung, Überwachung und Routing in jeder Produktionsumgebung bestmöglich unterstützen zu können.

Peter Schut, SVP Media Infrastructure bei EVS, sagt: »Wir freuen uns, unser bereits starkes Media Infrastructure Team mit hochqualifizierten und talentierten Mitarbeitern zu verstärken. Wir sind zuversichtlich, dass die Neuzugänge dazu beitragen werden, wertvolle Business-Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen, die ihre kritischsten Sendeabläufe innerhalb der immer komplexer werdenden Produktionsinfrastrukturen beherrschen und optimieren wollen.«