Balanced Computing bei EVS.

Wieviel Hard- und Software vor Ort und wie viel Cloud-Anteil benötigt und verträgt eine Live-Produktion? Jan Mokallai von EVS im Video.

Als »Balanced Computing« fasst EVS den Themenkomplex zusammen, wie man eine Live-Produktion jeweils individuell darauf optimal abstimmen kann, eine passende Kombinationen von Hardware und Software zu finden — und sie in ein ausgewogenes Verhältnis zwischen On-Prem, Edge und öffentlicher oder privater Cloud zu bringen.

Soll heißen: Bei manchen Produktionen ist es sinnvoll, alles mit einem Ü-Wagen vor Ort zu produzieren. Bei anderen Produktionen ist es eine Option, die Produktion komplett in die Cloud auszulagern. Bei wieder anderen Produktionen mag es hingegen sinnvoll sein, Cloud-Technologien nur partiell einzusetzen, etwa um Content zu verwalten.







Dass es durchaus sinnvoll sein kann, bestimmte Teile einer Produktion in die Cloud auszulagern, hat EVS mit XtraMotion gezeigt. Dabei handelt es sich um einen cloud-basierten On-Demand-Service, der Videoinhalte mit Hilfe von KI in Superzeitlupen-Replays verwandeln kann. Dabei erzeugen intelligente Algorithmen aus nahezu beliebigem Videomaterial flüssig ablaufende Superzeitlupen-Sequenzen in hoher Darstellungsqualität — auch wenn gar keine High-Framerate-Originaldaten vorliegen, um daraus Slomo-Aufnahmen zu generieren. Mit Hilfe dieses SaaS-basierten Angebots von EVS können die Anwender Slomo-Aufnahmen auch auf Basis von Material erzeugen, das von ungewöhnlichen Kamerapositionen stammt, an denen man unter normalen Umständen keine Slomo-Kamera platzieren würde.

Bei der IBC2022 zeigte EVS nun, wie sich ein SRT-basierter Stream aus der Cloud innerhalb der MultiReview-Applikation genauso browsen und wiedergeben lässt wie der lokale Content, der auf dem Server vorhanden ist. Auch solche Kombinationen aus On-Prem- und Cloud-Technologie fasst EVS unter dem Begriff »Balanced Computing« zusammen. Wichtig sei es letztlich, für jede Produktion individuell den passenden Mix zu finden – denn die Produktion eines Topspiels im Fußball habe nun mal andere Anforderungen als die eines Drittliga-Volleyballspiels, so der Gedanke.