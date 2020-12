Oscar Juste wird Senior VP Global Sales bei Ross

In dieser neu geschaffenen Rolle wird Juste die Führung und strategische Ausrichtung der globalen Vertriebsfunktion übernehmen und soll dazu beitragen, das Wachstum voranzutreiben, während Ross weiter in neue internationale Regionen und Märkte expandiert.

Oscar Juste kam im April 2016 als Director of Sales für EMEA zu Ross und leitete die Region durch ihre bisher erfolgreichste Phase, in der er den Umsatz in den folgenden drei Jahren verdoppelte. Im Mai 2019 wurde er dann zum Vice President of Sales für EMEA, Asien und LATAM befördert und trug dazu bei, dass Ross im neunundzwanzigsten Jahr seines Bestehens ein Rekordwachstum verzeichnen konnte. »2020 war ein extrem hartes Jahr für alle, und Ross war sicherlich nicht immun gegen die Herausforderungen, die die Pandemie mit sich brachte«, stellt Juste fest. »Unsere gesamte Branche war gezwungen, sich zu verändern und anzupassen, aber Ross hat den Sturm mit bemerkenswerter Widerstandsfähigkeit überstanden. Ich freue mich darauf, unseren immens talentierten Vertriebs- und Support-Teams auf der ganzen Welt zu helfen, während wir uns weiterhin als vertrauenswürdiger Technologiepartner auf lange Sicht bewähren.«

Jeff Moore, Executive Vice President und CMO, begrüßt diese Ernennung. »Oscar hat die Qualitäten, die Ross braucht, um neue Märkte zu erschließen und unsere globale Präsenz weiter auszubauen, sehr deutlich unter Beweis gestellt. Er hat angesichts der herausfordernden Ziele große Entschlossenheit und Ehrgeiz gezeigt und dazu beigetragen, Talente aus den eigenen Reihen zu entwickeln, um uns in die nächste Phase unseres Wachstums zu bringen. Ich bin sicher, dass er in dieser erweiterten Rolle ein großer Erfolg sein wird, und es wird eine Freude sein, ihn im Büro zu sehen, wenn er nächstes Jahr nach Kanada umzieht.«