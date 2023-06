Ross: Dubois ist Regional Sales Director für Nordeuropa

Rafael Dubois ist jetzt Regional Sales Director für Nordeuropa von Ross Video.

Ross Video gibt bekannt, dass Rafael Dubois neuer Regional Sales Director des Unternehmens für Nordeuropa ist. Als Leiter eines Teams von Regional Sales Managern soll Dubois Kunden und Partner im gesamten Gebiet unterstützen, um die Erfolgsgeschichte des Unternehmens auszubauen. Dubois ist ein sehr erfahrener Experte für Vertrieb und Business Development, er kann auf über 28 Jahre Erfahrung in der Rundfunk- und Medienbranche und eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Dubois kommt aktuell von Qvest, einem bekannten Systemintegrator, wo er Vice President of Sales in Europa war, nun zu Ross Video. Frühere Stationen seiner Karriere waren Hersteller wie S&W, Pebble und Tedial, sowie Dienstleister wie Arqiva und Ericsson/RedBee.

Dubois verfügt über ein umfassendes Verständnis der Medienbranche und kennt eine Reihe von Spezialgebieten wie Playout-Automatisierung, Medienmanagement, Archivierung, Metadaten, Streaming, Signalverteilung und IP-Broadcast, sowohl im Rahmen von Full-Ownership- als auch Managed-Service-Modellen.

»Ich freue mich sehr, Teil von Ross Video zu sein, ein Unternehmen, das ich schon seit einiger Zeit bewundere, nicht zuletzt wegen seiner Erfolgsbilanz und seines kontinuierlichen Wachstums«, kommentiert Rafael Dubois. »Ihr kundenorientierter Ethikkodex in Verbindung mit den End-to-End-Lösungen, die Menschen in die Lage versetzen, erstklassige Inhalte zu erstellen und weiterzugeben, ist eine überzeugende Botschaft, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Ross-Team und seinen Kunden.«

Mark Gardner, Director of Sales, EMEA bei Ross Video, ergänzt: »Rafael ist eine hervorragende Ergänzung für unser wachsendes Team in EMEA. Er verbindet Menschenkenntnis mit einer Fülle von Broadcast-Erfahrung — ich weiß, dass unsere Kunden und Partner bei ihm in besten Händen sind.«