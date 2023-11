Arri Lighting: Neuer Senior Vice President

Dr. Raphael Kiesel, bislang Head of Quality Management von Arri, wechselt in eine neue Position als Senior Vice President von Arri Lighting.

Dr. Raphael Kiesel übernimmt zum 1. Dezember 2023 die Leitung von Arris Beleuchtungssparte. In dieser Rolle verantwortet er den gesamten Geschäftsbereich. Dr. Kiesel berichtet direkt an Dr. Matthias Erb, den Vorstandsvorsitzenden von Arri.

Dr. Kiesel kam zum 1. Januar 2023 als Head of Quality Management zu Arri (Meldung) und verantwortete das weltweite Qualitätsmanagement des Unternehmens. In dieser Rolle hat er laut Arri das Qualitätsmanagement systematisch weiterentwickelt. Der Fokus der Weiterentwicklung liegt demnach auf der strukturierten Überführung der Kundenanforderungen in die Produkte und Dienstleistungen des Filmtechnikunternehmens.

Dr. Kiesel, neuer Senior Vice President Business Unit Lighting bei Arri, ergänzt: »Arris Verpflichtung zur Qualität ist bereits beeindruckend, aber ich möchte die Qualität unserer Marke und des Beleuchtungsportfolios noch weiter steigern. Die richtigen Produkte zur richtigen Zeit und in bester Qualität zu produzieren, das ist das Versprechen von Arri seit mehr als 100 Jahren. Ich freue mich darauf, im intensiven Dialog mit unseren Kunden und den Anwendern diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.«

Dr. Erb, Vorstandsvorsitzender von Arri, erklärt: »Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Dr. Kiesel für diese Aufgabe gewinnen konnten. Als neuer Leiter wird er die Entwicklung von Arri Lighting weiter vorantreiben. Für diese ebenso spannende wie herausfordernde Aufgabe wünsche ich Raphael viel Glück und Erfolg.«

Lars Weyer, Vorstand und CFO von Arri, betont: »Raphael hat in seiner Rolle als Leiter Qualitätsmanagement schon unter Beweis gestellt, dass er Themen erfolgreich vorantreiben kann. In seiner neuen Position wird er dies auch weiterhin tun.«

Die Produkte und Lösungen von Arri Lighting sind weltweit im Einsatz und werden in den Anwendungen Film, Fernsehen, Fotografie, Theater und Live-Events für ihre Innovation, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit geschätzt.

Hintergrund Dr. Kiesel

Bereits vor seinem Einstieg bei Arri erwarb Dr. Kiesel tiefes technisches Verständnis in Kombination mit unternehmerischem Denken und internationaler Erfahrung. So absolvierte er Auslandsaufenthalte in den USA, Frankreich und China. In seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Abteilungsleiter am Fraunhofer Institut IPT und Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen schloss er seine Promotion im Fachbereich Maschinenbau ab. Parallel dazu absolvierte er einen MBA am Collège des Ingénieurs in Kooperation mit Siemens.