Der NDR integriert CGI StudioDirector 2.0.

Der NDR arbeitet bei der Produktion von »Hamburg Journal« und »NDR-Info« mit StudioDirector von CGI.

Der öffentlich-rechtliche Hörfunk- und Fernsehsender NDR sendet für Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg und wurde bereits vor über 15 Jahren zum ersten Mal Kunde von CGI (damals noch Annova), als er das OpenMedia Newsroom-System für seine Nachrichtenproduktion einführte.

Beim neuen NDR-Studio und der Produktion der Formate »Hamburg Journal« und »NDR-Info« entschied sich der NDR nun dazu, StudioDirector von CGI einzusetzen.

Wenn Beiträge von Grund auf neu erstellt werden, erfordern sie üblicherweise zusätzliche Arbeitsschritte, bevor sie im Automationssystem richtig laufen können. Die Integration von StudioDirector 2.0 in das bestehende OpenMedia-Redaktionssystem des NDR erlaubt es den Redakteuren jedoch, sich auf den Inhalt und die Dramaturgie der Sendung zu konzentrieren, ohne sich mit den erforderlichen Richtlinien oder Automationsvorlagen auseinanderzusetzen oder das neue Sendedesign anzupassen.

CGIs StudioDirector 2.0 ermöglicht es ganz konkret, wiederkehrende Aufgaben wie das Einfügen der richtigen Automatisierungsbefehle (Grafiken, Kamerarichtlinien usw.) mit StudioDirector zu verwalten. Dadurch lässt sich wertvolle Zeit für redaktionelle Aufgaben gewinnen, und Fehler können eher verhindert werden, insbesondere wenn es um Last-Minute-Änderungen aktueller Beiträge geht.

Das gelingt, weil Journalisten und Regisseure das gewünschte Studiolayout für ihre Sende-Beiträge aus einer vordefinierten Liste von Vorlagen auswählen können, die alle notwendigen Grafikelemente, Videoclips, Kamera-, Live-, Mikrofon- und andere Vorgaben sowie die MOS-Befehle für die laufende Studioautomatisierung enthält.

StudioDirector 2.0 ist sehr intuitiv zu bedienen, betont CGI. Alles läuft automatisiert ab, und die Lösung kann mit bestehenden IP-basierten Systemen interagieren. StudioDirector 2.0 spielt außerdem eine entscheidende Rolle im Zusammenspiel zwischen dem Redaktionssystem und der Regie-Automatisierung. In gemeinsamer und konstruktiver Arbeit zwischen NDR und CGI wurde demnach weit mehr als nur ein Tool oder ein praktische neue Funktion geschaffen – sondern vielmehr eine neue Philosophie, wie Redaktionen und Produktionscrews im direkten Austausch miteinander effizient ein Programm produzieren können. Mit der neuen StudioDirector 2.0-Installation kann der NDR nun das volle Potenzial seines OpenMedia-Systems im Studio und in der Regie nutzen, so CGI.