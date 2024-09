CGI Produktinnovationen und IT-Dienstleistungen

Neu in der OpenMedia-Newsroom-Lösung von CGI ist der OpenMedia Intelligent Assistant. Die Integration von Drittherstellern, etwa Grass Valley und Vizrt, ermöglicht neue Workflows.







OpenMedia-Newsroom-Lösung

Eine wichtige Innovation in der OpenMedia-Newsroom-Lösung von CGI ist der OpenMedia Intelligent Assistant, der eine KI-gesteuerte Nachrichtenproduktion auf sichere und vollständig DSGVO-konforme Weise ermöglicht.

Es gibt auch wichtige Updates für OpenMedia NewsBoard, ReporterApp, Metrics und Insights, die die OpenMedia-Newsroom-Lösung weiter verbessern.

CGI stellte zudem neue Integrationen von Drittanbietern mit OpenMedia vor, die Newsroom-Lösungen mit Cloud-Produktionswerkzeugen wie Grass Valley AMPP, Vizrt Viz Flowics und Chyron LyricX erweitern. Diese Integrationen erleichtern das erweiterte Media-Asset-Management und ermöglichen es Sendeanstalten, Sendungen effizienter für mehrere digitale Plattformen zu produzieren. Darüber hinaus unterstützt OpenMedia jetzt eine verbesserte Kommunikation durch eine erweiterte Microsoft Teams-Integration für einen einfacheren Datenaustausch in Newsrooms.

»Wir haben mehrere Integrationen, die sowohl traditionelle als auch cloudbasierte Produktions-Workflows abdecken«, sagt Michael Pfitzner, Vice President Consulting Expert bei CGI. »Die Unterstützung von On-Prem- und Cloud-Produktionslösungen in OpenMedia ist ein wichtiger Faktor, der es unseren Kunden ermöglicht, aus der Vielzahl der Produktionssysteme auf dem Markt die beste und wirtschaftlichste Wahl zu treffen.«

Unicorn Academy für Start-ups

CGI gründete 2018 die Unicorn Academy. Das Unternehmen beschreibt deren Grundidee so: »Als Unicorn Academy (UCA) kombinieren wir die Kompetenz eines großen IT-Dienstleisters mit der Agilität & Innovation eines Start-ups.« Das bedeutet konkret, dass CGI mit mittlerweile über 30 Start-ups zusammenarbeitet und deren Innovationen an die Consulting-Kunden transportiert. So profitieren die Start-ups beispielsweise von einer Unterstützung bei ihrer Vertriebsstrategie und von einer schnellen Markteintrittsmöglichkeit. Die Consulting-Kunden von CGI wiederum erhalten Zugang zu einem zugeschnittenen Portfolio an Produkten & innovativen Ideen und Lösungen – und können sich so einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Andreas Urban verantwortet und leitet die CGI Unicorn Academy und erläutert, dass diese Form der Zusammenarbeit für alle Beteiligten sehr fruchtbar sei.

Dira Radio Production Suite

CGI zeigte die neueste Version von Dira Dimension, die nun eine nahtlose Integration mit Anwendungen aus der Adobe Creative Cloud, wie Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro und Adobe Audition, ermöglicht. Diese neue Funktion ermöglicht es den Benutzern, Mediendateien extern innerhalb der branchenüblichen Software von Adobe zu bearbeiten, was eine größere Flexibilität und Effizienz in den Arbeitsabläufen der Medienproduktion bietet, einschließlich KI-gesteuerter Funktionalitäten für eine verbesserte Automatisierung.

CGI zeigte außerdem einen vollständig webbasierten Mehrspur-Audioeditor. Dieses Tool ist mit serverbasierten Rendering-Funktionen ausgestattet, sodass Benutzer Audioprojekte direkt über ihren Webbrowser bearbeiten und rendern können.

CGI präsentierte auch neue KI-gesteuerte Funktionalitäten innerhalb von Dira.

Dazu gehören Spracherkennungsfunktionen für die Audiotranskription, die ein schnelleres und genaueres Content-Management ermöglichen. Darüber hinaus wurde die Text-to-Speech-Technologie vorgestellt, die automatisierte Ansagen ermöglicht und die Automatisierungsmöglichkeiten der Dira-Suite weiter verbessert.

»Die neuen Funktionen in Dira zeigen unser Engagement für die Integration von KI in unsere gesamte Produktpalette«, sagt Michael Thielen, Vice President Consulting Services bei CGI. «Wie immer achten wir dabei auch auf die menschlichen Faktoren in den Prozessen von Nachrichtenredaktionen und Radiosendern und stellen sicher, dass jede eingesetzte KI aus einem überzeugenden Grund eingesetzt wird und bestehende Arbeitsabläufe verbessert.«