Plamen Yankov bei Vidi

Plamen Yankov ist neuer Business Development Director East Europe bei Vidi.

Plamen Yankov ist neuer Business Development Director East Europe bei Vidi. Mit diesem Schritt soll das Wachstum des Unternehmens im Bereich Dienstleistungen und Systemlösungen in Osteuropa unterstützt werden.

Seine Hauptverantwortung liegt in der aktiven Geschäftsentwicklung und dem Verkauf von Dienstleistungen und schlüsselfertigen Systemen. Dazu zählen glasfaserbasierte Mediennetzwerke, Systeme für die Lieferung von Signalen und die Synchronisation von DVB-T Netzen sowie der Vertrieb des Netz-Managementsystems Vidi NMS 2.0.

Plamen Yankov ist in Sofia, Bulgarien ansässig und berichtet an Bernd Meinl, Sales Director der Vidi.

»Wir freuen uns sehr, Plamen in unserem Vertriebsteam zu haben, und erwarten, dass er einen soliden Kundenstamm für Vidi aufbauen wird«, sagt Bernd Meinl. »In den vergangenen Jahren hat sich das Vidi-Geschäft in Westeuropa und Russland gut entwickelt, und wir sind in den DACH-Gebieten sehr gut etabliert. Jetzt freuen wir uns darauf, das auch in Osteuropa umzusetzen. Um diese Ziele zu unterstützen, bauen wir ein eigenes Vertriebsteam für Osteuropa auf.«

»Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit bei Vidi und darauf, das weitere Wachstum von Vidi und die Expansion in Osteuropa zu unterstützen. Vidi ist ein sehr interessantes Unternehmen, und ich bin zuversichtlich, dass es in dieser Region sehr gute Wachstumsmöglichkeiten für die Services der Vidi gibt«, kommentierte Plamen Yankov.

Bevor er zu Vidi kam, war Plamen Yankov als Vertriebsleiter in verschiedenen Medien- und Rundfunkunternehmen tätig und hat deren internationales Geschäft und Vertriebsnetzwerke weltweit aufgebaut.