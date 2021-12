Netzwerkmanagement mit Vidi NMS

Vidi hat das Netzwerkmanagementsystem NMS 2.0 entwickelt. Krispin Weiß beleuchtet im Video die Fähigkeiten des Systems.

Ein umfassendes, maßgeschneidertes und ausfallsicheres Netzwerkmanagementsystem (NMS) ist als zentraler Bestandteil moderner Unternehmen unverzichtbar geworden. Im Medien- und Telekommunikationsumfeld gibt es besondere Anforderungen an ein leistungsfähiges und stabiles Management-System. Das waren für die Firma Vidi (eigene Schreibweise: VIDI) die Beweggründe, die herstellerneutrale Software NMS 2.x zu entwickeln.







Was zu Beginn gedacht war, um für eigene Projekte eine Lösung zu entwickeln, wurde zu einem offenen und flexiblen Produkt für die gesamte Branche. Mit dem Software-Tool NMS 2.x haben die Entwickler sprichwörtlich aus der Not eine Tugend gemacht, denn nachdem bestehende NMS-Lösungen am Markt nicht die hohen Broadcast und TK-Anforderungen des Unternehmens erfüllten, entschied sich Vidi dazu, selber eine modulare Software-Lösung zu entwickeln.

Aus der Praxis entwickelt

Vidi NMS 2.x ist ein Multi-Tool für die Netzwerkverwaltung, das sowohl gezielt die Anforderungen im Medien- und Broadcasting-Bereich erfüllen als auch universell in vielen weiteren Branchen seinen Mehrwert zeigen soll. Die Entwickler bei Vidi heben insbesondere die durchdachten Struktur, Zuverlässigkeit und intuitive Bedienbarkeit des Systems hervor: NMS 2.x tritt als offene und herstellerneutrale Lösung im modularen Aufbau mit einer schlanken Architektur an.

Multi-Tool mit vielen Facetten

Die Vidi NMS Software umfasst als multifunktionale Lösung die Fähigkeiten des Netzwerk-Management, der Überwachung und Orchestrierung, Terminplanung, Abrechnung, Ressourcenverwaltung, Flow-Management und Provisionierung sowie des Scheduling und Alarm-Management in Server/Client-Architektur. Für den Anwender bündeln sich all diese Elemente gemeinsam mit dem aktuellen Netzwerkstatus in einer nutzerfreundlichen, grafisch intuitiven Übersicht. Darüber hinaus verfügt Vidi NMS 2.x über eine offene Schnittstelle und über Treiber für die protokollunabhängige Adaption und Integration von Geräten praktisch aller Hersteller.

Laut Vidi kann das System sein Potenzial insbesondere im Bereich der Verwaltung von Mediennetzwerken, der Serviceplanung, Betriebsüberwachung und des Alarmmanagements entfalten. Durch hohe Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz sowie einen flexiblen, funktionellen und modularen Aufbau soll es in verschiedenartigen Anwendungsfällen als präzise Lösung dienen.

Zentraler System-Aufbau – kundespezifisch individualisierbar

Das Grundgerüst des Divi NMS 2.x bildet ein Basis-Modul in vier verschiedenen Varianten. In den Ausstattungsumfängen Basic, Extended, Medium und Large sind jeweils die drei überwachenden Funktionen Device View, Log View und Topology View enthalten, sowie je nach Paket unterschiedlich große Lizenz-Pakete für die steuernden Funktionen Device Control, Port Control und NetManager Client. Über die Standard-Funktionalitäten und die Lizenzen-Grundausstattung hinaus stellt Vidi eine ganze Reihe optionaler Software-Module für das NMS 2.x bereit.

Sämtliche Möglichkeiten zum Aufbau eines individuellen, bedarfsorientierten Netzwerk-Managements fußen auf dem Basis-Modul. Die Funktionalität der optionalen Module reicht von der Bereitstellung zusätzlicher paralleler APIs für mehrere externe Tools (im Modul API Connections), über das X-/Y-Panel als zentrale Schalteinheit für Kundennetzwerke bis hin zum Web Booking Modul, mit dem End- bzw. Geschäftskunden der kontrollierte externe Zugriff auf ein Unternehmensnetzwerk ermöglicht werden kann. Neben diesen drei Modulen stellt Vidi noch acht weitere optionale Erweiterungen mit unterschiedlichen Funktionsschwerpunkten zur Verfügung. In diesen variablen und skalierbaren Eigenschaften ist so der Aufbau eines individuellen Gesamtsystems nach spezifischen Kundenanforderungen möglich.

Verschiedene Pakete

Vidi stellt nicht allein eine Software-Lösung bereit, sondern unterstützt Kunden von der Implementierung, über den regelmäßigen Support für einen reibungslosen Betrieb, bis hin zu Trainingsprogrammen für unterschiedliche Anwendergruppen. Aus drei Annual Support Packages (Bronze, Silber, Gold) können Kunden selbst den Grad ihres Support-Levels wählen und verschiedene Services in Anspruch nehmen – von regulären Bug Fixes bis zur 24/7 Experten-Hotline.

Der Installation Support durch Vidi erfolgt in der Regel per Remote-Unterstützung, worauf aufbauend auch die Full-Service-Installation auf Anfrage und nach individuellem Bedarf möglich ist. Weiterer Bestandteil des NMS Support-Programms sind zwei unterschiedliche Trainingseinheiten für User und Administratoren, die über Microsoft Teams mit bis zu zehn Teilnehmern (User Training) bzw. mit bis zu sechs Teilnehmern (Administrator Training) durchgeführt werden.