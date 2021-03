Qvest Group erwirbt Mehrheit an Macc

Die Qvest Group hat sich mehrheitlich an Macc beteiligt. Das Unternehmen spezialisiert auf Beratung sowie auf Training und Coaching mit Change-Management-Themen.

Mit der Beteiligung möchte die Qvest Group ihr Leistungsspektrum im Consultingbereich erweitern. Im Rahmen von Digitalisierungsvorhaben berät das Unternehmen künftig gemeinsam mit Macc.

Zu den Kernkompetenzen von Macc gehört die Strategie- und Organisationsentwicklung sowie die erfolgreiche Gestaltung von Change-Prozessen. Die Bandbreite umfasst dabei sämtliche Aspekte von Corporate Innovation und Digitalisierung bis hin zu Fragen des Change- und Culture-Managements sowie Trainings und Coachings zur Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung. Macc begleitet Unternehmen außerdem bei der Optimierung ihres Geschäftserfolgs.

»Mit der Qvest Group bewegen wir uns seit jeher in innovations- und technologiegetriebenen Branchen. Unternehmen auf infrastruktureller Ebene fit für Technologietransformation zu machen, zählt dabei zu unserem Fokus in den Bereichen Consulting und Systemintegration. Durch die neue Partnerschaft mit Macc dehnen wir dieses Leistungsspektrum an einem neuralgischen Punkt aus. Mit erweiterter Kompetenz im Innovationsmanagement sind wir jetzt in der Lage, Unternehmen auch im strategischen, organisatorischen und operativen Bereich gezielt und passgenau bei Veränderungsprozessen, wie etwa im Rahmen von Digitalisierungs- und Cloudifizierungsstrategien, zu unterstützen“, so Peter Nöthen, CEO der Qvest Group.

Macc hat seinen Sitz in Bonn und beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter mit einem rund 25-köpfigen Beraterteam. Zu den Kunden von Macc zählen zahlreiche börsennotierte Unternehmen sowie Mittelstandskunden, Organisationen und europäische Institutionen.

Im Rahmen der Transaktion hat die Qvest Group die Mehrheit an den Macc-Gesellschaften Moench + Associates GmbH sowie Macc Training GmbH erworben. Die bisherigen Anteilseigner Clemens Brandstetter, Markus Goller, Bernward Mönch, Marcus Pierk und Heike Mönch-Kowalewski bleiben weiterhin Gesellschafter und Partner von Macc. Sie sollen so für Kontinuität im Management und den Kundenbeziehungen sorgen.