Sennheiser verkauft Consumer-Bereich an Sonova

Sennheiser wird sein Consumer-Geschäft vollständig an Sonova übergeben und konzentriert die eigenen Kräfte auf die drei Geschäftsfelder im Pro-Bereich.

Sennheiser hatte schon im Februar 2021 angekündigt, sich in Zukunft auf den Professional-Bereich zu konzentrieren und gleichzeitig einen Partner für den Bereich Consumer Electronics zu suchen.

Nun sind die Weichen dafür gestellt: Sonova aus der Schweiz, ein weltweit agierender Anbieter für medizinische Hörlösungen, wird das Consumer-Electronics-Geschäft von Sennheiser vollständig übernehmen. Sonova ergänzt damit sein Hearing-Care-Portfolio, das unter anderem Hörgeräte und Cochlea-Implantate umfasst, um Kopfhörer und Soundbars von Sennheiser. Dabei werden Sennheiser und Sonova beide zukünftig weiterhin unter dem Markendach Sennheiser zusammenarbeiten.

Wenn die Aufsichtsbehörden diese nun zwischen den Unternehmen getroffene Vereinbarung absegnen, soll der Übergang des Consumer-Geschäftsbereichs auf Sonova bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Unter dem gemeinsamen Markendach Sennheiser ist aber eine dauerhafte Zusammenarbeit geplant. Ein Lizenzvertrag über die künftige Markennutzung wurde vereinbart. Großes Potenzial sehen die Partner insbesondere im Markt für sprachoptimierte Hearables sowie für True Wireless und High-End-Kopfhörer. Sennheiser will die eigenen Kräfte und Ressourcen auf die Geschäftsfelder Pro Audio, Business Communications und Neumann konzentrieren.

»Wir hätten uns keinen besseren Partner als Sonova für unser Consumer-Electronics-Business wünschen können«, sagt Daniel Sennheiser, Co-CEO bei Sennheiser. »Sonova ist ein starkes, gut aufgestelltes Unternehmen. Uns verbindet nicht nur die Leidenschaft für einzigartige Audioerlebnisse, wir teilen auch sehr ähnliche Unternehmenswerte. Damit haben wir eine hervorragende Basis für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.« Co-CEO Dr. Andreas Sennheiser ergänzt: »Die Kombination unserer Stärken bildet eine sehr gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum. Wir sind überzeugt, dass Sonova das Sennheiser Consumer Business langfristig stärken und die großen Wachstumschancen ausschöpfen wird.«

Mit der Partnerschaft ist ein vollständiger Betriebsübergang des Consumer Electronics Geschäfts auf Sonova geplant. Dieser wird mit den Sennheiser-Betriebsräten abgestimmt. Für Mitarbeiter, die zu Sonova wechseln werden, eröffnen sich in dem international agierenden und breit aufgestellten Unternehmen mit Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz sehr gute Perspektiven für die Zukunft. Insgesamt arbeiten derzeit rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Consumer-Geschäft von Sennheiser.

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: »Ich freue mich sehr, dass Sennheiser sich für Sonova entschieden hat, um den weiteren Ausbau der renommierten Consumer-Division zu gestalten. Wir möchten unsere neuen Kollegen herzlich willkommen heißen und die kombinierten Stärken beider Unternehmen nutzen, um unsere gemeinsame Zukunft erfolgreich zu gestalten. Der schnell wachsende Markt für persönliche Audiogeräte entwickelt sich rasant weiter. Wir werden unsere audiologische Expertise mit dem Know-how von Sennheiser im Bereich Sound, dem guten Ruf der Marke sowie ihren hochwertigen Produkten verbinden. So wollen wir unser Angebot erweitern und Menschen auf ihrem Weg zu gutem Hören schon frühzeitig erreichen. Die Kombination unserer marktführenden Technologie mit der starken Marke und dem gut etablierten Vertriebsnetz von Sennheiser bilden eine starke Basis für zukünftiges Wachstum.«

In einem gemeinsamen Brief an die Geschäftspartner und Mitarbeiter schreiben die Co-CEOs von Sennheiser Daniel und Andreas Sennheiser: »Wir glauben fest daran, dass es der richtige Schritt ist, denn er ermöglicht allen Geschäftsbereichen nachhaltiges Wachstum — dem Consumer-Geschäft nicht mehr im Unternehmen Sennheiser, sondern bei Sonova. Zugleich entstehen durch Veränderung neue Perspektiven, Chancen und Ideen für die Zukunft. Wir freuen uns darauf, diese mit Sonova zu erkunden, gemeinsam neue Wege zu gehen und die Marke Sennheiser zu stärken.«