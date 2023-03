Große Speicher für Consumer

Die Western Digital Corporation erweitert die WD My Book Desktop Storage-Reihe und bietet erstmalig Kapazitäten von 22 TB an.

Mit den neuen großen Speichern will das Unternehmen auf Basis modernster Technologie in einer zunehmend digitalen Welt mehr Flexibilität bei der Datenspeicherung ermöglichen.

»Global betrachtet, generierte ein durchschnittlicher Haushalt im Jahr 2022 mehr als 20 TB an Daten. Wir erwarten, dass diese Zahl weiter steigen wird«, so John Rydning, Research Vice President, Global DataSphere beim globalen Marktforschungsunternehmen IDC (International Data Corporation). »Während viele Personen auf die Cloud vertrauen, wissen wir, dass gerade Consumer auch häufig nach lokalem Speicher suchen, um persönliche wie geschäftliche Daten sichern und verwalten zu können.«

Die neuen Festplatten bieten ausreichend Platz, um Backups eigener Geräte zu erstellen und möglicherweise zusätzlich noch die Daten weiterer Personen im Haushalt zu sichern. »Die zahlreichen technischen Geräte, die wir täglich im Einsatz haben, verursachen riesige Informationsmengen«, so Susan Park, Vice President of Product Management bei Western Digital. »Wir wollen unseren Kund*innen dabei helfen, all diese Inhalte einfach und sicher zu speichern.«

Auf einem WD My Book mit 22 TB Kapazität können Tausende Dokumente, Fotos, Videos und sonstige Dateien von einer Vielzahl verschiedener Speichermedien, darunter tragbare SSDs und HDDs, Speicherkarten und USB-Flash-Laufwerke, konsolidiert und an einem Ort abgelegt werden. Für alle, die noch mehr Speicherplatz benötigen, bietet Western Digital das WD My Book Duo mit einer Kapazität von 44 TB an. Diese Version ist mit RAID-optimierten Western Digital Laufwerken ausgestattet, die sofort nach Inbetriebnahme mit maximaler Geschwindigkeit und Kapazität arbeiten können. Das WD My Book Duo kann für Redundanz (Datenspiegelung) auf RAID-1 umkonfiguriert oder auf Basis der mitgelieferten Software wie zwei unabhängige Laufwerke (JBOD) verwendet werden.

Verfügbarkeit

Das 22 TB WD My Book ist zum Preis von rund 678 € UVP und das 44 TB My Book Duo zum Preis von rund 1.688 € UVP erhältlich.