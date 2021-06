News: Kurz und knackig – KW 22/2021

ARD und ZDF begleiten den Sport-Event vom 3. bis 6. Juni in NRW, Berlin und Braunschweig um 140 Meistertitel. Für 25 Live-Stunden, Aufzeichnungen und Social-Media-Inhalte werden u.a. 160 Kameras (darunter Funken, Schienen, Drohnen, Superslomos) in 15 Ü-Wagen an 12 Standorten eingesetzt. 16 Regisseure leiten die Teams.