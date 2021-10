News: Kurz und knackig – KW 43/2021

Zu einem tragischen Unfall kam es am Set der US-Produktion »Rust«, als Schauspieler und Koproduzent Alec Baldwin mit einer ihm laut »Variety« von einer ihm als sicher beschriebenen, dennoch mit scharfer Munition geladenen, Waffe in Richtung Kamera feuerte. Die Kamerafrau Halyna Hutchins wurde getötet, der hinter ihr stehende Regisseur Joel Souza verletzt. Ein Regieassistent sei zum 2. Mail in einen Waffen-Unfall involviert. Eine Petition fordert das Verbot scharfer Waffen am Set und eine Debatte über die »schrecklichen Arbeitsbedingungen«.