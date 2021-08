News: Kurz und knackig – KW 32/2021

Die ARD meldet für ihre Online-Aktivitäten 24,8 Mio. Visits. Von 33 Mio. Abrufen galten 21 Mio. den Livestreams. Die Einschaltzeit lag insgesamt bei 7 Mio. Stunden. Für 1.500 Stunden Livesport in der ZDF-Mediathek melden die Mainzer im Schnitt 1,41 Mio. Sichtungen pro Tag. Stärkster Streamtag war der 3.8. mit 3,17 Mio. Sichtungen am 3. August, bester Livestream das Tennisfinale am 1.8. mit 442.000 Sichtungen.