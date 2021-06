News: Kurz und knackig – KW 24/2021

DLF und DLF Kultur beenden am 30. Juni die parallele UKW-Verbreitung in Teilen Bayerns (Burgbernheim, Starnberg). Weitere Abschaltungen betreffen DLF (Hohenpeißenberg) und DLF Kultur (Burglengenfeld/Bayern, Oberursel/Taunus). Verwiesen wird auf das vor Ort verfügbare DAB+ mit allen vier Wellen der Senderfamilie. D-Radio hatte seit 2018 auf erste UKW-Sender in Bayern und Helgoland verzichtet und erinnert daran, dass DAB+ energiesparend und daher um rund ein Drittel wirtschaftlicher ist als UKW.