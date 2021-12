News: Kurz und knackig – KW 48/2021

Der SWR baut: In Heilbronn begannen Arbeiten am neuen Regionalstudio. Der Primärenergiebedarf der 900 qm wird um 50% unter den Vorgaben liegen. Der Standort Schwabenhof soll ab 2024 das für crossmediale Aufgaben nicht geeignete Studio ersetzen. Auch auf dem Österberg in Tübingen entsteht ein neues Regionalstudio für crossmediales Arbeiten. Ein Teil des Geländes wird für den Wohnungsbau verkauft. In Mannheim baut der SWR ebenfalls ein neues Regionalstudio (Meldung).