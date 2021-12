News: Kurz und knackig – KW 51/2021

Schon Ende des 1. Quartals 2022 könnte die Telekom-Tochter laut »Handelsblatt« den Besitzer wechseln. Das Blatt schätzt Grundstücke, Türmen, Masten etc. an 33.000 Standorten in Deutschland und 7.000 in Österreich unter Verrechnung der Schulden auf 20 Mrd. €. Die Sendetechnik ist nicht enthalten, jedoch sind die Verträge mit den Netzbetreibern wertbildend. Vodafone und Telefonica haben ihre Standorte bereits verkauft.