News: Kurz und knackig – KW 29/2021

Absolut krisenfest: UKW und DAB+. Experte: In 10 Jahren ist UKW überflüssig. TV-Inklusion: Untertitel per App. Digitalbranche: Optimismus nach Corona. Smartphones: 5G auf dem Vormarsch. Streaming: Bremse, Rekord, Nachtraber. Sprachsteuerungen: Kinder an die Datenfront.