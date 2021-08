I&U: Meinberger in der Geschäftsführung

Christian Meinberger, Chief Digital Officer der Leonine Studios, wird zusätzlich in die Geschäftsführung von I&U TV berufen.

Christian Meinberger wird zum 1. August 2021 zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Digital Officer der Leonine Studios in die Geschäftsführung von I&U TV berufen. Als Geschäftsführer verantwortet er künftig die strategische Ausrichtung des Digitalbereichs, die Entwicklung neuer Digitalformate sowie den Ausbau des Geschäftsbereichs durch Kontakte zu relevanten und namhaften Talents, zu allen Plattformen und Branded Entertainment-Kunden.

Dem Kölner Medienunternehmen I&U TV ist es in den letzten Monaten gelungen, mit einer großen Bandbreite an Digitalproduktionen beeindruckende Erfolge zu erzielen, wie die Reichweiten der sendungsbegleitenden YouTube-Kanäle »Stern TV« und »Klein gegen Groß«, aber auch das eigenentwickelte preisgekrönte Wissenschaftsangebot »Breaking Lab«, das viel beachtete Umweltformat »Youtopia« und das mehrfach ausgezeichnete Branded Entertainment-Format »Mach mal mit Obi« beweisen, erläutert Leonine Studios.

I&U-TV-Geschäftsführer, Andreas Zaik, kommentiert diesen Schritt: »Ein strategischer Fokus innerhalb der I&U TV liegt auf dem Wachstum unseres Digitalbereichs, dem durch das veränderte Mediennutzungsverhalten eine immer größere Bedeutung zukommt. Innerhalb des letzten Jahres haben wir neben ‚Stern TV‘ und einer Vielzahl an Unterhaltungsshows, Informationssendungen und Dokumentationen auch viele erfolgreiche und teils preisgekrönte Digitalproduktionen umgesetzt. Um der Dynamik, der Themenvielfalt, allen Anforderungen und den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, wollen wir das Tagesgeschäft bei I&U TV auf mehrere Schultern verteilen und freuen uns, dass so ein kreativer, innovativer und erfahrener Produzent wie Christian Meinberger diesen Bereich in Zukunft in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Team verantworten wird.«

Christian Meinberger, Geschäftsführer von I&U TV und Chief Digital Officer der Leonine Studios, ergänzt: »Dem Digital-Team bei I&U TV ist es gelungen, mit innovativen und preisgekrönten Formaten I&U binnen zwei Jahren als Marktführer für Digitalproduktionen in Deutschland zu etablieren. Inhaltliche Qualität und Leidenschaft für neue Themen und Inhaltsformen sind die Basis für diese Entwicklung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, um diesen erfolgreichen Weg weiter zu beschreiten und zu gestalten.«

Bevor Christian Meinberger 2019 als Chief Digital Officer zu Leonine Studios kam, war er von 2006 an bei ProSiebenSat.1 in verschiedenen Führungspositionen tätig. In dieser Zeit entwickelte er unter anderem die Pay-TV Sender sowie die Programm- und Formatstrategie für die digitalen Angebote der Sendergruppe. Als Co-Founder von Studio71 verantwortete Christian Meinberger die Entwicklung, Produktion und Distribution von non-fiktionalen Inhalten für VoD-Plattformen, Streaming-Dienste und TV-Sender. Er ist mehrfach ausgezeichneter Produzent und Pionier für digitale Inhalte und Formate, der mit innovativen Konzepten und namhaften Talents immer wieder große mediale Reichweite und Aufmerksamkeit generiert. Zu seinen Projekten zählen u.a. das für den Grimme-Preis nominierte Format »LeFloid vs. The World« und mehrfach preisgekrönte Original-Formate wie »#DeineWahl« – mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vor seiner Zeit bei ProSiebenSat.1 war er für das ZDF, Viacom und RTL tätig. Er absolvierte ein Studium der TV-Produktionswirtschaft an der Bayerischen Akademie für Film und Fernsehen in München.