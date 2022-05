Qvest stärkt Europageschäft mit erweiterter Geschäftsführung

Konstantin Knauf und Jawid Mahmoodzada verantworten die operativen Aktivitäten von Qvest insbesondere in Bezug auf Consulting und Systemintegration in Europa.

Mit einer Neubesetzung in der Geschäftsführung will Qvest die Performance im Media- und Entertainmentbereich steigern und fördert die konsequente Weiterentwicklung der gesamten Unternehmensgruppe. Mit Wirkung zum 1. Mai 2022 verantworten nun Konstantin Knauf und Jawid Mahmoodzada die operativen Aktivitäten von Qvest insbesondere in Bezug auf Consulting und Systemintegration in Europa. Auf den ganzheitlichen strategischen Ausbau sowie die Weiterentwicklung des Leistungsportfolios der gesamten Qvest Unternehmensgruppe mit ihren internationalen Beteiligungen und Tochtergesellschaften fokussieren sich weiterhin Peter Nöthen, Thomas Müller, Christian Massmann sowie Christian Boris Hönig.

Von der Reorganisation in der Qvest Geschäftsführung sollen insbesondere in Deutschland und Europa die Kundinnen und Kunden des Unternehmens unmittelbar profitieren. Qvest wird als weltweit führender Systemarchitekt und ICT-Integrator im Media- und Entertainment-Bereich sein besonders breites und diversifiziertes Leistungsportfolio noch schneller, ganzheitlicher und umfassender anbieten können. Die dafür erforderlichen, wichtigen Schlüsselpositionen innerhalb der Qvest Unternehmensgruppe wurden mit zwei erfahrenen Führungspersönlichkeiten besetzt: Konstantin Knauf und Jawid Mahmoodzada werden sämtliche operativen Projektaktivitäten des Unternehmens in Deutschland sowie bei den europäischen Tochtergesellschaften orchestrieren.

Konstantin Knauf ist vor über 15 Jahren bei dem Kölner Technologieunternehmen ins Berufsleben gestartet und hat seitdem unter anderem Management- und Consulting-Verantwortung bei Projekten in Deutschland, Südostasien und Australien übernommen. Seit 2018 war er als Director Consulting bei Qvest tätig.

Der Medien- und Technologie-Experte Jawid Mahmoodzada hat bereits vor über zehn Jahren komplexe Qvest-Projekte mit Fokus auf den Medien- und ICT-Sektor sowie Cloud-Lösungen in Europa und Asien verantwortet. Seit 2017 ist er als Principal ein zentraler Ansprechpartner für deutsche und internationale Partner und Kunden des Unternehmens.

Seit Mai 2022 sind Konstantin Knauf und Jawid Mahmoodzada als Geschäftsführer der Qvest GmbH zuständig für die Bereiche Consulting und Technologie in Deutschland und Europa. Christian Boris Hönig komplettiert als Chief Financial Officer die Geschäftsführung und ist in gleicher Funktion weiterhin verantwortlich für die Finanzen der weltweit agierenden Qvest Unternehmensgruppe.

Peter Nöthen, CEO von Qvest, sagt: »In der Entwicklung unserer Unternehmensgruppe kommt der Qvest GmbH eine besondere Rolle zu. Sie bildet bis heute das Rückgrat für unsere Aktivitäten und ist Dreh- und Angelpunkt für die Realisierung von Projekten in Europa und weitere internationale Großprojekte. Für Jawid und Konstantin markiert dieser Schritt ein weiteres Kapitel in ihrer persönlichen ‚Qvest Success Story‘, was mich besonders freut für die beiden. Auch für uns als Unternehmen ist es sehr erfreulich, weil wir diese wichtigen Schlüsselpositionen mit erfahrenen Managern aus unserem Unternehmen besetzen können. Unsere weltweiten Partner und Kunden werden von der Hands-on Expertise und der langjährigen Erfahrung in der Technologie-Transformation von Jawid und Konstantin auf vielfältige Art und Weise profitieren.“

Die Leitung der übergeordneten Qvest Unternehmensgruppe mit ihren weltweit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bleibt personell unverändert: Unternehmensgründer und CEO Peter Nöthen wird zusammen mit Thomas Müller (CTO), Christian Massmann (CSO) und Christian Boris Hönig (CFO) die Internationalisierung und weltweite Präsenz von Qvest kontinuierlich und nachhaltig ausbauen, um die sich im Rahmen der digitalen Transformation signifikant verändernden Kundenbedürfnisse noch besser bedienen zu können. Dazu zählt insbesondere der Ausbau des Beteiligungsportfolios sowie die Weiterentwicklung der weltweiten Unternehmen der Qvest Group. Mit dieser Fokussierung treibt das Führungs-Quartett die strategische, technologische und organisatorische Weiterentwicklung der gesamten Unternehmensgruppe konsequent voran.