Gravity Media: Carnstone soll Nachhaltigkeit sichern

Gravity Media beschäftigt ein Beraterteam von Carnstone, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Gravity Media hat sich zum Ziel gesetzt, seine CO2-Emissionen zu reduzieren und langfristig das Ziel von Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Auch Vielfalt und Integration im Unternehmen sollen sichergestellt und optimiert werden. Um diese Unternehmensziele zu sichern, hat Gravity das Beratungsunternehmen Carnstone beauftragt, optimale Wege dorthin zu finden und die Erreichung zu kontrollieren.

Carnstone konzentriert sich zunächst auf die Bereiche Nachhaltigkeit, Vielfalt und Integration sowie Wohlbefinden der Mitarbeiter und arbeitet gemeinsam mit Gravity Media an der Entwicklung einer umfassenden ESG-Strategie (Environment, Social, Governance), die es Gravity Media ermöglichen soll, seine Ziele zu erreichen.

In einer Zeit, in der Themen wie Klimawandel, Vielfalt und Integration sowie Biodiversität so wichtig sind wie nie zuvor, soll diese Partnerschaft ein Beispiel dafür sein, was Unternehmen tun können, um nachhaltiger zu werden und ihre eigenen ESG-Ziele zu erreichen.

Dank des starken Engagements der Mitarbeiter auf allen Ebenen und in allen Funktionen des Unternehmens verfügt Gravity Media aus eigener Sicht schon über eine sehr solide Grundlage, auf der weiter aufbaut werden kann.

John Newton, CEO von Gravity Media: »Bei Gravity Media sind wir uns dessen bewusst, dass wir alle eine Rolle darin spielen müssen, um zu einer nachhaltigeren Zukunft zu gelangen. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen und freuen uns, die Partnerschaft mit Carnstone bei der Entwicklung der nächsten Stufe unserer langfristigen ESG-Strategie bekannt zu geben. Unser Ziel ist es, eine Strategie zu entwickeln und umzusetzen, die nicht nur zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt, sondern auch sicherstellt, dass wir die Vielfalt und Integration in unserer Branche fördern und eine Kultur schaffen, in der unsere Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie sich bei der Arbeit ganz einbringen können. Unsere Strategie wird es uns ermöglichen, langfristige Werte für unser Unternehmen, unsere Stakeholder und die Gesellschaft im weiteren Sinne zu schaffen und gleichzeitig unsere natürlichen Ressourcen für künftige Generationen zu erhalten und zu verbessern.«

Paul Burke, Senior Partner bei Carnstone: »Wir freuen uns, mit Gravity Media bei der Entwicklung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zusammenzuarbeiten. Der Ehrgeiz und das Engagement des Unternehmens auf höchster Ebene haben uns bereits beeindruckt. Wir wollen diese Stärken nutzen, um einen Ansatz zu entwickeln, der die wichtigsten Nachhaltigkeitsherausforderungen angeht und Gravity Media als führendes Unternehmen in seinem Sektor positioniert.«