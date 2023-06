BBC Studioworks: mehr Nachhaltigkeit im Studio

BBC Studioworks wurde unter zwölf geprüften Studiobetreibern als nachhaltigster Anbieter in Großbritannien ausgezeichnet.

BBC Studioworks wurde im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms der British Academy Film Awards (Bafta) als bestplatzierter Studiobetreiber ausgezeichnet. Auf der Grundlage der eingereichten Daten aus dem Jahr 2022 erreichte BBC Studioworks für sein Studio Television Centre mit einer Gesamtbewertung der Nachhaltigkeit von 83 % den ersten Platz, verglichen mit einem Durchschnitt von 59 % für die insgesamt zwölf teilnehmenden Studios.

Der »Bafta Studio Sustainability Standard« steht allen Fernseh- und Filmstudios offen, um die Messung und Reduzierung der Umweltauswirkungen ihrer Einrichtungen zu unterstützen. Dieses Programm wurde von der Bafta und der Branchen-Klimaschutzinitiative Albert entwickelt, es bietet allen Filmschaffenden Instrumente, Schulungen, praktische Anleitungen und Ideen für mehr Nachhaltigkeit an. Ziel ist es, den Studios dabei zu helfen, Möglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, die zu kollektiven Klimaschutzmaßnahmen in der gesamten Branche führen — sowohl auf dem Bildschirm als auch außerhalb.

Die von BBC Studioworks eingereichte Bewerbung zeigte marktführende Initiativen, die bereits in allen Kategorien umgesetzt werden. Dazu gehörten Maßnahmen zum Energieverbrauch und zur Abfallvermeidung, wie etwa 100 % Strom mit einem Tarif für erneuerbare Energien zu verwenden, einen proaktiven Ansatz zur Bewertung und Genehmigung von Lieferanten, eine Politik der Abfallvermeidung auf Deponien und die Verwendung von konformen Materialien.

Der Bericht lobt auch Initiativen, die sich direkt auf das Wohlergehen der Mitarbeiter und der Gemeinschaft auswirken, wie etwa eine zu 75 % pflanzliche Verpflegung, Initiativen zur Sensibilisierung der Mitarbeiter für Nachhaltigkeit und Programme zur Einbindung der lokalen Gemeinschaft.

BBC Studioworks reduziert damit seinen CO 2 -Fußabdruck in der regionalen TV-Produktion und fördert das Wachstum des Sektors durch die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort.

Nachhaltigkeit war ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung des neuen Studiokonzepts von BBC Studioworks. So wurde in umweltbewusste Technologie in Kelvin Hall installiert. Als Teil einer umfassenderen Sanierungsinitiative am Standort Glasgow wurden die Beleuchtungsgalerien nun mit LED- und Niedrigenergie-Beleuchtungstechnik ausgestattet. Die geringere Wärmeentwicklung durch die energiesparende Beleuchtung ermöglichte den Einsatz von Luft-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen, und die Belüftungsanlage hat durch Wärmerückgewinnungssysteme einen klassenbesten Wirkungsgrad.

Andrew Moultrie, CEO von BBC Studioworks, erläutert: »Nachhaltigkeit ist das Herzstück unserer Tätigkeit und ein grundlegender Grundsatz unseres Unternehmens. Es gibt eine wachsende Nachfrage von Auftraggebern, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Als Anbieter von Einrichtungen müssen wir unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit verstärken und an branchenübergreifenden Initiativen arbeiten, um die Welt, in der wir arbeiten, und den kreativen Sektor, der uns so am Herzen liegt, zu schützen.«

Studio Sustainability Standard

Der Studio Sustainability Standard wurde in Zusammenarbeit mit Arup, einem globalen Kollektiv von Konstrukteuren, Ingenieuren und Nachhaltigkeitsberatern, sowie in Zusammenarbeit mit Experten und Fachverbänden entwickelt. Er soll Studioeinrichtungen dabei helfen, die Umweltauswirkungen ihrer Dreharbeiten zu reduzieren, indem er sich auf sechs wichtige Bereiche konzentriert: Klima, Kreislaufwirtschaft, Natur, Menschen, Management und Daten.

Die Studios sind verpflichtet, jährlich Daten für jeden Schlüsselbereich zur Bewertung und Akkreditierung vorzulegen. BBC Studioworks hat einen maßgeschneiderten Nachhaltigkeitsbericht sowie eine Gesamtbewertung erhalten, die es dem Studio ermöglicht, Vergleiche mit anderen Studios anzustellen und seine Umweltbemühungen im Vergleich zur gesamten Branche zu bewerten.