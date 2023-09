Gravity Media GmbH stellt Dry Hire ein

Die Broadcast-Equipment-Vermietung von Gravity Media in Brühl soll eingestellt sein.

Der Schwerpunkt der Gravity Media GmbH, also der deutschen Niederlassung von Gravity Media, lag bislang im Bereich Dry Hire — aber im Hintergrund stand natürlich stets das gesamte Knowhow und Equipment der Unternehmensgruppe, eines weltweit aktiven Anbieters von Broadcast- und Production-Dienstleistungen. Im Jahr 2021 zog die deutsche Niederlassung um von Hürth nach Brühl, und Geschäftsführer Tom Gehring erläuterte damals: »Auf dem neuen Gelände können wir uns in der Größe verdoppeln — und das haben wir auch fest vor.«

Seither haben sich aber die Rahmenbedingungen im TV-Markt und die wirtschaftlichen Eckdaten massiv verändert. Nun hat Gravity Media dem Vernehmen nach sein Dry-Hire-Business in Brühl komplett eingestellt. Eine offizielle Stellungnahme dazu hat film-tv-video.de bei Gravity Media angefragt, aber bislang nicht erhalten.

Aus der Branche ist zu hören, dass die Gravity Media GmbH die Gerätevermietung innerhalb von Deutschland komplett eingestellt und ihren eigenen Gerätebestand aufgelöst habe. Demnach werde Gravity Media zwar weiterhin eine Niederlassung in Deutschland behalten, dieses werde aber nur noch als reines »Verbindungsbüro« in Deutschland betrieben, und dort sollen die anderen, einträglicheren Business-Bereiche des Unternehmens weiterhin angeboten werden.

Damit reduziert Gravity Media defacto sein Engagement und sein Personal in Deutschland.

Hintergrund

Gravity Media ist ein weltweit aktiver Anbieter von Broadcast- und Production-Dienstleistungen mit rund 500 Mitarbeitern und 14 Niederlassungen. Von fünf Standorten in UK, vier in Australien, zwei in den USA, und jeweils einem in Frankreich, Deutschland und Qatar, betreuen die Mitarbeiter namhafte Kunden, darunter auch viele der ganz großen TV-Sender, Sportverbände, Mediengruppen und Studios. Gravity Media realisiert Content unterschiedlicher Art, von Sport und News bis zu Medien und Unterhaltung.