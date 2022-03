MBN in Korea: Live mit Lawo

Der koreanische Kabelsender MBN hat sein zweites Großprojekt mit Lawo abgeschlossen: einen neuen Live-Produktionsbereich in Seoul.

Das 1993 gegründete Medienunternehmen MBN (Maeil Broadcasting Network) produziert eine Vielzahl von Nachrichten- und Unterhaltungsprogrammen.

Der neue Studiokomplex des Unternehmens beherbergt unter anderem zwei Studios mit einer Fläche von jeweils 660 Quadratmetern, in denen Fernsehnachrichten, große Musik- und Talkshows, Fernsehspiele, Sportwettkämpfe, Gesundheitssendungen und Kinderprogramme produziert werden. MBN setzte in seinem neu aufgestellten und erweiterten Live-Produktionsbereich auf IP und hat sich erneut für Lawo-Lösungen entschieden.

Die neu installierten mc²56 Mischpulte mit A-UHD Core Audio Engine und A-Line AoIP-Stageboxen lieferte Lawo-Partner Dongyang Digital. Planung, Installation und Inbetriebnahme übernahm das SI-Team des Mobilfunkbetreibers LG Uplus.

»Maeil Broadcasting Network ist von IP als Rundfunktechnologie der Zukunft überzeugt. Daher ist es unser Ziel, MBN innerhalb der nächsten Jahre als vollständig ST2110-fähiges Broadcast-Unternehmen zu etablieren«, erklärt Byonghee Gwak, technischer Direktor bei MBN. »Aus diesem Grund wollten wir unseren Produktionsbereich mit den neuen Studios und Regieräumen von Anfang an über eine IP-Infrastruktur integrieren. Als weiteres großes Plus können wir mit unserem neuen flexiblen Audionetzwerk unsere jederzeit bevorzugten Workflows anwenden und ändern, indem wir das gesamte Setup einfach per Softwarekonfiguration anpassen.«

MBN hat bereits vor einigen Jahren Lawo-Radiomischpulte für DMB Radio und mc²-Audioproduktionspulte für MBN Money und das MBN News Center installiert. Aufgrund der sehr guten Erfahrungen mit dieser Technologie entschied sich MBN erneut für Lawo, um die Regien A und B im neuen Produktionszentrum zu modernisieren.

Das Upgrade umfasst zwei mc²56 MkIII Audio-Produktionsmischpulte mit gemeinsamem A-UHD-Core, externe Server für MCX und Lawos Home Management-Plattform für IP-basierte Medieninfrastrukturen. Darüber hinaus wurden die AoIP-Nodes A-stage 80, A-madi6 und A-digital64 und eine A-stage48 als Studio-Stagebox von LG Uplus installiert.

Gemeinsam mit MBN haben wir einen Plan entwickelt, wie das neue Produktionszentrum zu einer IP-basierten Anlage umgebaut werden kann. Dabei wurden die Arbeitsabläufe diskutiert, die sich unser Kunde wünschte«, erklärt Choi Won, Projektmanager bei LG Uplus. »Nach eingehender Prüfung verschiedener Hersteller hat Lawo mit seinen IP-nativen, ST2110-kompatiblen Audio-Produktionsmischpulten mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Der leistungsstarke, superkompakte A-UHD-Core bietet DSP-Pooling und volle Redundanz, so dass ein dynamischer und fehlerfreier Produktionsprozess gewährleistet ist.«

Die neue Technologie von MBN wird von Lawos innovativer Home-Plattform verwaltet, die das Management von IP-Geräten und das Hinzufügen neuer IP-vernetzter Audio-I/O-Geräte sehr vereinfacht. Die Mischpulte erkennen neue Geräte automatisch und machen sie auf Knopfdruck verfügbar. Home verwaltet auch IP-Adressen, Multicast-Bereiche und VLANs und bietet Sicherheitsfunktionen wie Zugriffskontrolle und Quarantäne unbekannter Geräte, um das Netzwerk zu schützen.

Byonghee Gwak ist überaus zufrieden damit, dass sich MBN bei diesem wichtigen Modernisierungsschritt für Lawo entschieden hat. »Wir haben bereits in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit den Mischpulten der Lawo Radio- und mc²-Serie gemacht. Wir bewundern den innovativen Charakter, die Qualität, die Zuverlässigkeit und die Stabilität der Lawo-Produkte und -Lösungen sowie den kreativen Umgang mit Ressourcen und die Effizienz, die uns neue und bessere Möglichkeiten der TV-Produktion bietet.«